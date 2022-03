El diputado provincial Valentín Miranda presentó un proyecto destinado a “mejorar los sistemas de comunicación” entre la ciudadanía y las oficinas públicas. Según el legislador radical hay quejas por “deficiente atención”.

“La principal queja recibida tiene que ver con la falta canales de comunicación telefónica, o la deficiente prestación de los mismos, con no respuesta a comunicaciones electrónicas y con la carencia de sistemas de atención personalizada”, señala el proyecto presentado por Miranda.

Si bien aclara que la pandemia ha dificultado la atención al público del Estado a la ciudadanía “transcurrido un plazo prudencial, debe exigirse de los funcionarios a cargo de las áreas de atención al público el cumplimiento de estándares mínimos que permitan dar satisfacción a los requerimientos ciudadanos”.

“Recibimos constantes quejas de ciudadanos que, por diversos motivos, no pueden comunicarse con dependencias estatales, sobre todo las ubicadas en la ciudad capital, o si lo hacen las respuestas no llegan (en concreto correos electrónicos no respondidos)”, detalla el proyecto.

Casas de la Provincia

Desde el 2021 que la gestión de Axel Kicillof viene desarrollando en cada municipio la construcción de las “Casas de la Provincia” con la intención de centralizar en un mismo edificio todas las dependencias del Gobierno de la Provincia para facilitar y agilizar la ejecución de trámites administrativos, evitando así el traslado hacia la capital bonaerense para su efectiva realización.

Según el gobierno bonaerense ya tienen 80 proyectos que “ya se arrancaron y otros están en proceso de licitación o adjudicación”.