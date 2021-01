Los cines cerraron sus puertas cuando al comienzo de la pandemia. Las cámaras empresarios y sindicatos acordaron un protocolo de funcionamiento con el Ministerio de Cultura nacional que requiere la aprobación del Gobierno para que comience a ser efectivo.

El protocolo propone “burbujas sociales de recreación” que no podrán ser superiores a 6 personas y estarán conformadas por butacas contiguas. Si no comparten la “burbuja” deberán tener dos butacas de separación y no se puede ocupar las que estén en la fila de adelante ni de atrás. La capacidad de los cines funcionaria al 50%.

Las salas serán higienizadas y sanitizadas antes y después de cada función y el uso de tapabocas es obligatorio. El personal será entrenado para aplicar el protocolo y deberá contar con elementos de protección personal para evitar contagios.

Además habrá zonas demarcadas para mantener la distancia social y las puertas se abrirán diez minutos antes que termine la exhibición.