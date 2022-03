Hace dos meses que estalló el escándalo en Olavarría. El caso trascendió por los medios locales y se trata de la venta de terrenos municipales de manera ilegal. Sin demasiados avances en la justicia el tema llegó a los medios nacionales que entrevistaron a uno de los protagonistas de la trama y dejó declaraciones sorprendentes.

Se trata de Claudio Peralta quien según su relato al programa de Rolando Graña en A24 sería quien firmaba los boletos de compra venta de terrenos:

¿De qué se te acusa?

De venta de terrenos fiscales, municipales.

¿Eso es ilegal?

Sí. Es vender patrimonio municipal. Yo primero no vendí, yo nunca vendí, yo fui un presta firma. Me pagaban para firmar boletos. De compraventa, sesiones de derechos.

¿Cómo accedías a la información necesaria para poder vender esos terrenos municipales?

No, no sé, porque a mí me daban el boleto de hecho. Primero iba directamente a la escribanía, firmaba la escribanía e iba a buscar la plata y me venía a mi casa. Después iba con el boleto.Yo solamente iba firmaba y me venía a mi casa con los dos mil pesos.

¿Siempre iban a la misma escribanía?

Sí, siempre lo misma escribanía. “Anda ahí, que está todo bien”. Yo al principio preguntaba. La primera vez que fui vi un palacio, para mí, teniendo en cuenta de dónde vengo. ¿Che pero está todo bien? No, no me van a preguntar nada, no, no, no, vos andá firmá que está todo bien que nosotros arreglamos todo, entregamos y retiramos todo.

¿Cómo llegaste vos a vender boletos de compraventa de terrenos municipales?

Como no podía, en ese momento, supuestamente, eso era lo que me decían, no podían hacerme entrar a planta permanente o algún trabajo digno como el que yo buscaba. Me pagaban y yo iba a una oficina, me daban un boleto, me decían a andar a tal escribanía e iba la escribanía, dejaba el boleto lo firmaba y me pagaban $2,000 pesos por esa firma yo ganaba en ese momento 800 pesos por día más los 2,000 que me daban. Esto se hacía tres o cuatro veces semanales.

A mí me servía, más todo lo que ellos me daban para el barrio, Una vez pregunté qué era lo que yo firmaba y me dijeron: “quedate tranquilo, no pasa nada. Está todo cubierto, no va a pasar nada, son terrenos que se entregan para la gente por Desarrollo Social”

¿Te dijeron que estabas trabajando para Desarrollo Social?

Sí, de hecho me venían a buscar en la camioneta del mismo municipio y repartíamos en toda la zona mercadería.

¿Quién te ofrece firmar esos boletos de compraventa de terrenos?

Un ex funcionario y dos funcionarios. Daniel Robbiani es secretario de Desarrollo Humano y Calidad de vida, Gastón Acosta, ex funcionario y secretario del intendente y Mariano Ciancio, asesor del área de Desarrollo Social.

Según el medio local Verte ni la fiscalía ni el ejecutivo reaccionaron de oficio ante el caso. De acuerdo a este medio el municipio no se presentó como damnificado ni separó a los funcionarios supuestamente implicados hasta que se descarte su participación.

La fiscal Serrano es cuestionada por su accionar y el abogado que representa a una decena de daminificados, Julio Beley, apeló la denegatoria de la recusación de la Fiscal a una instancia superior.