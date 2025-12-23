El oficialismo se encamina a sancionar el Presupuesto 2026 este viernes al mediodía en el Senado, en una sesión especial convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El proyecto llega con dictamen desde el 19 de diciembre y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero enfrenta fuertes cuestionamientos por los recortes previstos en educación, ciencia y defensa.

El foco de la polémica está puesto en el artículo 30, que introduce cambios estructurales en el esquema de financiamiento vigente. Desde distintos bloques de la oposición advierten que la norma elimina metas históricas y fondos específicos que impactan de lleno en el sistema educativo y científico, con consecuencias directas también para la provincia de Buenos Aires, donde funcionan cientos de escuelas técnicas y agrotécnicas.

En concreto, el texto aprobado en Diputados deroga artículos clave de la Ley de Educación Nacional y de la Ley de Financiamiento Educativo. Entre otros puntos, elimina la meta de inversión del 6% del PBI en educación, recorta partidas destinadas a la educación técnica y desarma el esquema de financiamiento progresivo para la ciencia y la tecnología.

Senadores de UxP se reunieron con estudiantes de secundarios de escuelas técnicas y agro-técnicas. Foto: Prensa UxP.

También se dejan sin efecto tres artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecían un aumento gradual del presupuesto hasta alcanzar en 2032 el 1% del PBI. A esto se suma la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba recursos mínimos para el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP).

Desde Unión por la Patria, los cuestionamientos fueron directos. Durante el debate en comisión, el senador Eduardo “Wado” de Pedro sostuvo que “el Presupuesto 2026 del Gobierno de Javier Milei significa un ajuste brutal para la educación”. En redes sociales, el legislador afirmó que “sin educación no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay futuro”.

Este lunes, senadores de UxP recibieron en el Congreso a estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. Allí reclamaron que el Presupuesto no avance sobre el FONETP y advirtieron que su eliminación pondría en riesgo la formación de jóvenes vinculados a sectores productivos, industriales y agropecuarios.

En ese marco, el senador Jorge Capitanich recordó que la ley de educación técnica cumplió 20 años y destacó que durante una década se cumplieron las metas de financiamiento, con una inversión cercana a los 1.900 millones de dólares, destinada a infraestructura, equipamiento y capacitación docente.

Las críticas no se limitaron a UxP. El espacio Convicción Federal, que integran Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, anticipó que no acompañará la derogación de las normas que financian educación y ciencia.

La UCR también atraviesa tensiones internas. Si bien el presidente del bloque, Eduardo Vischi, adelantó que la mayoría acompañará el proyecto, los senadores Maximiliano Abad —referente bonaerense— y Flavio Fama manifestaron su rechazo a los recortes en áreas sensibles.

Pese a las objeciones, en el oficialismo confían en reunir los votos necesarios. El quórum se alcanza con 37 senadores y la aprobación requiere mayoría simple. Para reforzar su bloque, Villarruel tomará juramento al senador electo por Río Negro, Enzo Fullone, que reemplaza a Lorena Villaverde.

Bloque de senadores de Convicción Federal. Foto: Prensa Convicción Federal.

Desde el ámbito sindical, la CETERA viene advirtiendo desde septiembre que el artículo 30 “profundiza el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología” y lo considera parte del ajuste iniciado a fines de 2023.

En contraste, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, defendió la iniciativa durante su exposición en Diputados. Allí sostuvo que aumentar el gasto estatal “no garantizó mejores resultados” y cuestionó lo que definió como “un gasto público descontrolado”.

La definición llegará este viernes en el Senado, en una sesión que promete un debate intenso y con impacto directo en el sistema educativo y científico, especialmente en distritos clave como la provincia de Buenos Aires.