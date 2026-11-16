El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso los principales lineamientos del paquete de leyes durante una conferencia de prensa realizada en la Gobernación, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

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Según explicó López, la Provincia atraviesa un escenario económico complejo, marcado por la caída de la actividad, el deterioro del consumo y las dificultades que enfrentan las unidades productivas y los puestos de trabajo. En ese contexto, advirtió que la recesión también repercute sobre la recaudación bonaerense.

El proyecto de Presupuesto 2027 establece la continuidad de la emergencia económica y prioriza la inversión en infraestructura, la protección social, la salud, la educación y la seguridad.

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Entre las principales partidas previstas se encuentran $4,05 billones para inversión de capital, destinada a obras de infraestructura y equipamiento; $2,32 billones para promoción y asistencia social; $2,26 billones para salud; $1,93 billones para educación y $1,98 billones para seguridad.

Qué pasará con los impuestos y el endeudamiento

En materia impositiva, el proyecto para 2027 propone mantener la estructura tributaria progresiva vigente durante 2026. De acuerdo con lo anunciado, no habrá modificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos ni del Impuesto de Sellos, mientras que tampoco se prevén aumentos reales en los impuestos patrimoniales que alcanzan a los bienes inmuebles y automotores.

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Por otra parte, la Ley de Financiamiento contempla continuar con la estrategia de reducir la participación de los servicios de deuda sobre el presupuesto provincial.

La iniciativa incluye un pedido de autorización de endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones, además del fortalecimiento del Programa de Letras.

El esquema también contempla un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad vinculado al financiamiento solicitado, destinado a acompañar a los municipios bonaerenses.

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Los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Financiamiento 2027 fueron presentados por el Ejecutivo provincial y enviados a la Legislatura bonaerense para su tratamiento.