Presupuesto bonaerense 2026: Legisladores de la oposición muestran cautela y propondrán cambios
Tras la presentación del Presupuesto ante los legisladores, algunos plantearon diferencias pero también mostraron predisposición al diálogo.
Luego de la presentación del Presupuesto, financiamiento e Impositiva por parte del Ministro de Economía, Pablo López, y el director de ARBA, Cristian Girard, Agustín Maspoli Presidente del Bloque de Senadores Somos UCR, sostuvo: “Venimos a escuchar y trasladar las prioridades que marcan los intendentes, que son quienes están todos los días cerca de los vecinos. Es fundamental que el gobierno provincial atienda esos reclamos y dé respuestas concretas.”
“Somos una oposición responsable y siempre estamos abiertos al diálogo. Ojalá podamos llegar a acuerdos que lleven alivio a toda la Provincia", añadió.
Por su parte, el jefe de Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Diego Garciarena, señaló que estaban a la espera que ingresen los proyectos para poderlos “analizar artículos por artículo, estudiar, cotejarlos y hacer las correcciones que queramos proponer en el debate legislativo”.
“Lo importante es que la provincia de Buenos Aires empezó a discutir una ley de presupuesto y esto no ocurría desde hace dos años”, destacó sobre la falta de una ley de leyes que prevé el próximo año una inversión de capital total de $3,2 billones.
Y agregó: “Siempre apostamos a la gobernabilidad y a darle las herramientas que necesita el gobernador para llevar adelante su gestión. Para nosotros es central y decisivo un fondo para intendentes determinado, de libre disponibilidad, con programa de pagos actualizable y que gotee por Coeficiente Único de Distribución (CUD) a cada uno de los municipios”.
Por último el diputado de La Libertad Avanza, Sebastián Pascual, lanzó una advertencia a través de su cuenta de X: “Es fácil, deberán lograr el equilibrio fiscal. Sin aumentos de impuestos. Y si no les dan las cuentas, que gaste menos el gobernador. Basta de despilfarro”.
