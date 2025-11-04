Luego de la presentación del Presupuesto, financiamiento e Impositiva por parte del Ministro de Economía, Pablo López, y el director de ARBA, Cristian Girard, Agustín Maspoli Presidente del Bloque de Senadores Somos UCR, sostuvo: “Venimos a escuchar y trasladar las prioridades que marcan los intendentes, que son quienes están todos los días cerca de los vecinos. Es fundamental que el gobierno provincial atienda esos reclamos y dé respuestas concretas.”

Ads

“Somos una oposición responsable y siempre estamos abiertos al diálogo. Ojalá podamos llegar a acuerdos que lleven alivio a toda la Provincia", añadió.

Por su parte, el jefe de Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Diego Garciarena, señaló que estaban a la espera que ingresen los proyectos para poderlos “analizar artículos por artículo, estudiar, cotejarlos y hacer las correcciones que queramos proponer en el debate legislativo”.

Ads

Comenzó la discusión del Presupuesto, la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento para el ejercicio 2026 en la Provincia.

Participamos de una reunión con el ministro de Economía y el director ejecutivo de ARBA, donde se presentaron los principales puntos del proyecto.

Siempre… pic.twitter.com/OSexrBVIfJ — Diego R Garciarena (@dgarciarena) November 4, 2025

“Lo importante es que la provincia de Buenos Aires empezó a discutir una ley de presupuesto y esto no ocurría desde hace dos años”, destacó sobre la falta de una ley de leyes que prevé el próximo año una inversión de capital total de $3,2 billones.

Y agregó: “Siempre apostamos a la gobernabilidad y a darle las herramientas que necesita el gobernador para llevar adelante su gestión. Para nosotros es central y decisivo un fondo para intendentes determinado, de libre disponibilidad, con programa de pagos actualizable y que gotee por Coeficiente Único de Distribución (CUD) a cada uno de los municipios”.

Ads

Por último el diputado de La Libertad Avanza, Sebastián Pascual, lanzó una advertencia a través de su cuenta de X: “Es fácil, deberán lograr el equilibrio fiscal. Sin aumentos de impuestos. Y si no les dan las cuentas, que gaste menos el gobernador. Basta de despilfarro”.

En la Legislatura de PBA. Escuchando al Ministro de Economía de la provincia presentando el presupuesto.

Es facil, deberán lograr el equilibrio fiscal. Sin aumentos de impuestos. Y si no les dan las cuentas, que gaste menos el gobernador. Basta de despilfarro #PBA #LLA pic.twitter.com/Wata70YCOz — Sebastián Pascual (@SebasPascualPBA) November 4, 2025

Puede interesarte