El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, explicó junto al titular de ARBA, Cristian Girard, aspectos de las iniciativas de Presupuesto, financiamiento (deuda) e Impositiva ante los legisladores de todos los bloques en el Anexo de la Cámara de Diputados.

En cuanto al Fondo de fortalecimiento para la inversión municipal, estará destinado a los municipios, "en la medida que la provincia pueda contar con ese endeudamiento", aclaró López.

El mismo servirá para que “los municipios puedan contar con fondos adicionales” y así “llevar adelante en los diferentes distritos proyectos de infraestructura”.

El proyecto de financiamiento contempla que lo que se destine a la conformación del fondo de fortalecimiento para los municipios sea el 8% de ese endeudamiento de los 1.990 millones de dólares.

López estuvo acompañado además por Alexis Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados, Verónica Magario, vicegobernadora, y legisladores de diversos bloques.

