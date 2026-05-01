La intendenta local, Soledad Martínez, presentó la apertura de esta nueva edición del Presupuesto Participativo: “En Vicente López hace ya más de 10 años que lo implementamos, y son los vecinos los que deciden directamente qué hacemos con una parte del presupuesto. Cada vecino o institución presenta un proyecto, y si lo votan, el municipio ejecuta esa propuesta. Pueden ser obras en clubes, escuelas, y otras mejoras para sus barrios”.

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“Si podemos llevar adelante este tipo de iniciativas es porque el presupuesto de Vicente López está ordenado, sólido, bien administrado. Este es un programa que los vecinos se han apropiado y que año a año se va superando, no solo en cantidad de proyectos sino en recursos invertidos para este tipo de obras”, añadió.

Pueden participar todas las personas mayores de 16 años que vivan, estudien o trabajen en Vicente López, así como instituciones de bien público. Luego de una etapa de evaluación técnica, legal y presupuestaria, los proyectos que resulten factibles serán sometidos a votación.

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En 2025 participaron 28.831 vecinos, quienes votaron entre 188 propuestas. Como resultado, fueron seleccionados 56 proyectos, que serán ejecutados a lo largo de este año.

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