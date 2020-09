Lo único que no se detiene en pandemia es el calendario y la primavera llega este lunes 21. Los municipios de la Provincia se preparan para una jornada atípica donde intentarán anticipar la aglomeración de gente y ofrecer una jornada virtual.

Coronel Rosales

El Comité de Crisis decidió cerrar el balneario de Pehuen Co del viernes 18 al lunes 21. No podrán ingresar visitantes tengan o no domicilio en el municipio. Sólo estará habilitado únicamente para quienes tengan segunda residencia.

La Plata

Refuerzan operativos de control y lanzan campaña de concientización apelando a la responsabilidad individual y social. Piden abstenerse de realizar reuniones sociales.

“Además de reiterar las medidas de prevención, hacemos principal hincapié en desalentar las reuniones familiares y sociales, poniendo el eje en los jóvenes de cara al Día de la Primavera”, el secretario de Salud de la Comuna, Enrique Rifourcat.

Tres Arroyos

El lunes a las 19.00 se llevará a cabo un show en vivo con dos DJ’S locales y un concurso de talentos por la plataforma TikTok. Los interesados pueden ingresar al Instagram de la Dirección de Cultura a partir de las 19 horas, el próximo 21 de septiembre.

“En la Dirección de Cultura, comenzamos con la Agenda Virtual y continuamos con dos contenidos diarios. Pensando en ocuparnos de los chicos y en la primavera nos reunimos. Consultamos y decidimos el 21 hacer un vivo con dos DJ’s de acá, donde los chicos tendrán dos horas de música, podrán pedir temas e interactuar con ellos. Además habrá un concurso de talentos y los que tengan más me gusta, recibirán un premio”, explicó, la Directora de Cultura Municipal, Noemí Rivas.

Cabe destacar que gracias a estas tareas, ya se superaron los 71 mil vecinos a quienes se les realizaron visitas casa por casa para brindar medidas de prevención y efectuar controles sintomáticos.

Puan

De manera similar a Tres Arroyos propone una primavera virtual con un espectáculo musical que arranca el lunes a las 19.00 y apunta a la juventud local.

¡Ahora sí! Te brindamos toda la info sobre esta primavera virtual en el #Distrito Disfrutá desde casa, celebrando en esta oportunidad, de manera diferente! @juventudpuan pic.twitter.com/CsoBy19zIX — Municipio de Puan (@MunicipiodePuan) September 14, 2020

Chivilcoy

El próximo lunes, a partir de las 17.00, se transmitirá el “Festival Primavera” con motivo del Día del Estudiante según anunció el secretario de Cultura y Educación, Adrian Vila,

La conducción estará a cargo de Valentín Speranza y actuarán Chivilcoy City Crew, Primer Piso, Dos de Nosotros, Aire Música, y el DJ Mati Posse. Al finalizar el evento, a las 19 horas, se sortearán diez tablets.

En este sentido, Vila amplió: “La idea es compartirlo por el canal de YouTube de la Secretaría: Memoria Audiovisual, el Facebook de la Municipalidad de Chivilcoy, y por los Instagrams de la Secretaría y de Stream+, pero a su vez será emitido por Radio Urbana FM 102.1 y por el canal local -canal 7 de Cablevisión-, por eso será multitasking”.