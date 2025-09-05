La justicia de la Ciudad de Buenos Aires procesó a ocho dirigentes de ATILRA por bloquear durante casi dos meses a la pyme Lácteos Vidal en 2022. Entre los imputados se encuentra Heber Ríos, secretario general de ATILRA en General Rodríguez, y otros referentes del sindicato de la provincia de Buenos Aires.

La causa, llevada por la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 a cargo de Luis Aranudo, acusa a los gremialistas de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga. Según el fiscal, las acciones ocurrieron entre el 18 de julio y el 16 de septiembre de 2022, e incluyeron ocupación de las plantas de Moctezuma y Villa Devoto, intimidación al personal y obstrucción de ingresos y egresos de mercadería.

El escrito detalla que los bloqueos afectaron la producción y distribución de Lácteos Vidal, generando un perjuicio económico estimado en $61.684.151,09. Parte de la materia prima tuvo que derivarse a otras fábricas en la provincia de Buenos Aires y el resto del país, mientras que los productos semielaborados vendidos fuera de CABA provocaron pérdidas adicionales.

Entre los acusados también están Sergio Raúl Longo (subsecretario de ATILRA en Trenque Lauquen y delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense en esa ciudad), Gastón Moreno, Franco Yedro, Cristian Martín, Diego Alarcón, Rafael Ale y Ariel Sánchez. La Fiscalía sostiene que las maniobras fueron coordinadas y planificadas entre las plantas de la provincia y de Capital Federal.

La querellante, Alejandra Bada Vázquez, fue representada por los abogados Mariana Heim y Pablo Abdon Torres Barthe. Por su parte, el abogado de los acusados, Gonzalo Díaz Cantón, negó los cargos y se negó a declarar: “Niego rotundamente todas las mentiras de las que nos acusan. Nosotros ya fuimos juzgados por esto y ya hay una resolución”.

Se trata de la primera vez en la Ciudad que se considera un hecho único los bloqueos ocurridos en dos localidades diferentes, tras lo cual se investigará integralmente lo sucedido en Moctezuma, Carlos Casares, y en Villa Devoto, CABA.

