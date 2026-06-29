La Justicia federal dispuso la prohibición de salir del país para el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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La medida fue tomada por el juez federal Luis Armella, quien además rechazó el pedido de detención que había solicitado la fiscalía tras la difusión de distintos elementos incorporados a la investigación.

Según se informó, los tres imputados no podrán salir del país y deberán permanecer a menos de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa.

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El caso se inició tras la difusión de imágenes y videos en los que se veía a Insaurralde en un yate en Marbella junto a Sofía Clerici, con elementos de lujo y grandes sumas de dinero, lo que generó un fuerte impacto político y mediático en 2023 y derivó en su renuncia a la jefatura de Gabinete bonaerense.

A partir de allí, la causa avanzó para determinar el origen de los fondos utilizados en esos viajes y gastos, y si existieron maniobras de lavado o enriquecimiento no declarado. También se investigan posibles vínculos patrimoniales y movimientos financieros de las personas involucradas.

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En el caso de Cirio, la Justicia analiza su situación patrimonial durante y después de su vínculo con Insaurralde, mientras que Clerici quedó involucrada a partir de las imágenes difundidas y su relación con el ex funcionario en aquel viaje.

El fiscal federal Sergio Mola había solicitado medidas más duras, incluyendo la detención, pero el juez optó por una restricción de movilidad mientras continúa la investigación.

La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.