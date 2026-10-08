La Legislatura bonaerense aprobó una nueva ley para restringir el uso de celulares en las escuelas secundarias. La medida alcanza a establecimientos públicos y privados y establece que los dispositivos no podrán utilizarse durante el proceso de enseñanza.

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La norma contempla excepciones. Los teléfonos podrán utilizarse cuando sean necesarios para una actividad educativa o cuando exista una autorización específica.

Pero la aprobación de esta nueva regulación abre otra discusión: ¿qué pasó con la ley que ya había sido aprobada para las escuelas primarias?

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Hace diez meses, la Legislatura sancionó una norma para limitar el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla en ese nivel educativo. Sin embargo, su aplicación todavía es cuestionada por la falta de reglamentación.

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El reclamo llegó desde el propio oficialismo. El senador provincial Emmanuel González Santalla, referente de La Cámpora, pidió públicamente al gobernador Axel Kicillof y a la titular de Educación, Flavia Terigi, que avancen con la implementación.

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“Tiene que ver con cuidar la salud física y emocional, y en el proceso de aprendizaje y la educación de nuestros pibes y pibas en la provincia”, sostuvo el legislador.

Santalla también cuestionó que los docentes deban afrontar la regulación del uso de los teléfonos sin contar, según planteó, con una definición clara de las autoridades educativas.

Ahora, con la nueva ley aprobada para las secundarias, el Gobierno bonaerense deberá establecer cómo se aplicará la restricción en las aulas.

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Qué cambia en las secundarias

El proyecto aprobado incorpora el concepto de “uso responsable” de las pantallas. La idea es que los celulares permanezcan sin utilizar durante la jornada educativa.

La excepción será cuando formen parte de una actividad escolar o exista una autorización.

La regulación alcanza a 1,4 millones de estudiantes secundarios que concurren a unos 4.040 establecimientos de la Provincia.

La Dirección General de Cultura y Educación deberá fijar los criterios para la aplicación de la norma. También deberá elaborar instrucciones y protocolos para las escuelas.

El proyecto fue impulsado por el diputado Martín Rozas, de Unión y Libertad. La iniciativa toma como referencia la Ley 15.534, que establece restricciones para el uso de dispositivos en las escuelas primarias.

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Un debate que volvió al centro de la escena

La discusión sobre el uso de celulares en las aulas volvió a tomar fuerza en los últimos días por el caso ocurrido en Lomas de Zamora.

En una escuela secundaria del distrito, varios alumnos fueron denunciados por utilizar inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de compañeras. El caso derivó en una investigación judicial y en medidas tomadas por el establecimiento.

El episodio puso nuevamente bajo la lupa el uso que hacen los adolescentes de los teléfonos y de las nuevas herramientas digitales, especialmente dentro del ámbito escolar.

La Provincia deberá ahora definir cómo se implementará la nueva restricción en las secundarias. Y, al mismo tiempo, permanece el reclamo para que se concrete la aplicación de la norma que ya había sido aprobada para las primarias.