Este jueves, en todo el país, se desarrolla la denominada "Noche de las Jugueterías", una jornada especial con promociones y descuentos camino a las Fiestas. La iniciativa fue lanzada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) para impulsar las ventas navideñas, en un contexto de creciente preocupación en el sector por la caída del consumo y la apertura de importaciones.

La Cámara del Juguete publicó un mapa interactivo en el que aparecen las jugueterías de todo el país que participan.

La “Ruta de las Jugueterías” pasa por distritos con comercios adheridos como San Nicolás, Arrecifes, Zárate, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Salto, Rojas, Chascomús, General Belgrano, La Plata, San Bernardo del Tuyú, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Balcarce, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Punta Alta, Rivera, Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Bragado, Alberti, Chivilcoy, General Villegas, Luján, Zárate, Campana, General Rodríguez, y la mayoría de los distritos del conurbano bonaerense.

La iniciativa fue lanzada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, con participación "totalmente gratuita y voluntaria" de los locales incorporados. Durante toda la jornada de este jueves, jugueterías de todo el país ofrecen promociones especiales, descuentos, beneficios bancarios y cupones.

En el mapa de la denominada "Ruta de las Jugueterías" aparecen comercios adheridos que "promueven juguetes nacionales, con beneficios, cupones, actividades especiales y ventas seguras".

"La idea es fortalecer a las jugueterías de cercanía como espacios de confianza, guiados por especialistas, con atención personalizada, con recomendaciones adecuadas por edades e intereses", informaron desde la CAIJ.

A comienzos de diciembre, la Cámara advirtió que “el sector atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas” y expuso su preocupación por la caída en las ventas.

El panorama, señalaron, está "marcado por transformaciones demográficas profundas, cambios culturales en la forma de jugar y una coyuntura económica y comercial que impacta simultáneamente a la producción nacional, a los importadores y al comercio minorista".