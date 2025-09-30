El intendente Federico Achával y el gobernador Axel Kicillof manifestaron su apoyo a los trabajadores despedidos de ILVA, que hace un mes acampan en las puertas de la empresa, en el Parque Industrial de Pilar. Además, se encadenaron en el municipio en protesta por los 300 despidos.

El gobernador y al intendente abrieron una oficina del Bapro en el Parque Industrial. Antes, se reunieron con los trabajadores que acampan hace un mes frente a la fábrica.

A fines de agosto, la fábrica de porcelanato despidió a 300 trabajadores y, con el argumento de una crisis de la demanda, se amparó en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar la mitad de las indemnizaciones.

De todos modos, rige hasta el miércoles próximo una conciliación obligatoria que las partes acataron de manera desigual: según denuncian los trabajadores, la firma no abonó los salarios de todo el periodo.

“Hay que cambiar la política económica, es la principal solución. ¿Qué les puedo decir? Obviamente, es algo dramático, está afectando a muchísimos sectores económicos, toda la industria, particularmente comercio, la vida cotidiana, y las personas con discapacidad”, señaló. “Es una situación que tiene que ver con decisiones políticas, es una política económica destinada a tener este resultado. No crean que se espere otra cosa porque han parado toda la obra pública nacional, nos han dejado sin escuela, nos han dejado sin centros de salud a todas las provincias argentinas”, sostuvo.

