La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó el proyecto para modificar la Ley de Glaciares y sostuvo que flexibilizar la norma pondría en riesgo el recurso hídrico.

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En concreto, la funcionaria se refirió al sistema de riego del río Colorado que abastece miles de hectáreas productivas en el sur bonaerense, una de las actividades que la Provincia advierte podría verse afectada por los cambios.

El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) busca flexibilizar el marco jurídico que protege los glaciares y las zonas periglaciares, donde actualmente están prohibidas actividades extractivas como la minería.

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La ministra aseguró que el posicionamiento de la Provincia es “vehementemente en contra” de la iniciativa y sostuvo que la normativa vigente “está bien”.

Preocupación en el sur

La cuenca del río Colorado, que llega al sur bonaerense y abastece un sistema de riego que alcanza unas 78 mil hectáreas productivas en los distritos de Villarino y Patagones.

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En ese marco, afirmó que distintos Concejos Deliberantes de ese sector de la provincia ya comenzaron a pronunciarse en rechazo al proyecto y señaló que incluso el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, le transmitió su preocupación por el posible impacto de la reforma.

Fuente: Ministerio de Ambiente

Entre los puntos centrales el proyecto redefine el concepto de ambiente periglaciar -las zonas que rodean a los glaciares- para que solo queden protegidas aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobada, en lugar de proteger todo ese ecosistema como ocurre hoy. Además, traslada a las provincias la facultad de determinar qué glaciares y áreas periglaciares deben ser resguardados, lo que habilitaría evaluar caso por caso la posibilidad de autorizar actividades como minería o hidrocarburos en zonas que actualmente están prohibidas por la ley vigente.

Tras la media sanción en el Senado, el debate quedó frenado en Diputados ya que la oposición logró que se convoque una audiencia pública donde miles de interesados se anotaron para participar.