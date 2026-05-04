El Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso el derecho de admisión por tiempo indeterminado para cuatro integrantes de la barra brava de Racing, acusados de protagonizar una violenta agresión durante un partido en el estadio Presidente Perón.

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Según publicó Clarín, la medida alcanza a Horacio Raúl Gutiérrez, Román Fernando Aimin, Leandro Nahuel Sartori y Damaso Ariel Maneyro, quienes fueron identificados como parte del grupo que atacó a Walter Alagastino el pasado 26 de febrero, durante el empate 1-1 entre Racing e Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura.

Por este mismo hecho, ya se había aplicado previamente la restricción a Leandro Emanuel Paredes, señalado como jefe de la facción “Los Pibes de Racing” y uno de los principales involucrados en la golpiza.

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El episodio ocurrió en un sector de plateas del estadio, donde se encontraba Alagastino, ex referente de otra línea de la hinchada. Según la reconstrucción, los agresores se trasladaron desde la popular hasta ese sector, se ubicaron a su lado y lo atacaron de forma repentina, antes de retirarse. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima debió ser trasladada en ambulancia con heridas de consideración. De acuerdo a lo informado por TyC Sports, sufrió el agravamiento de una hernia de disco y tuvo que ser operado de la columna.

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El caso dio origen a una causa judicial caratulada como “lesiones leves y amenazas”, con intervención de la UFI N° 3 de Avellaneda-Lanús.

En una entrevista, el propio Alagastino denunció amenazas previas y apuntó directamente contra los agresores: “Hace cuatro años me dijeron que no fuera más a la cancha o me iban a matar. Yo seguí yendo porque Racing es mi casa. Esta vez vinieron a matarme. Me salvé de milagro”, relató.