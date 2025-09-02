En el marco del 203º aniversario de Banco Provincia, que se celebra el 6 de septiembre, Provincia Compras ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan renovar electrodomésticos, equipar el hogar o hacer un regalo especial: descuentos especiales y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de toda la tienda.

Ads

¿Cómo comprar en Provincia Compras?

Para acceder a las promociones, es necesario ser cliente de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad.

Quienes aún no la tengan pueden solicitarla desde el mismo portal, completando un formulario de presolicitud.

Ads

También es necesario crear una cuenta de usuario en el sitio, con una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible.

Provincia Compras se destaca por su proceso de compra ágil y seguro. Las personas usuarias pueden navegar por una amplia variedad de categorías, comparar precios y acceder a ofertas exclusivas que se actualizan periódicamente.

Ads