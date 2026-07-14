El gobierno bonaerense aprobó el pago de más de $10.500 millones a Edenor y Edesur para reconocer los consumos eléctricos de barrios populares durante 2024.

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La decisión fue formalizada mediante la Resolución 517/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que encabeza Gabriel Katopodis, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

La norma aprueba los convenios firmados con ambas distribuidoras para cancelar la parte del consumo eléctrico que corresponde afrontar a la Provincia.

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La resolución

Del total autorizado, $5.450.114.783 serán destinados a Edenor y $5.081.451.376 a Edesur, en concepto de reconocimiento de los consumos registrados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024 en los barrios populares ubicados dentro de sus respectivas áreas de concesión.

Los pagos se efectuarán en cuatro cuotas iguales y bimestrales durante los meses de junio, agosto, octubre y diciembre de este año, luego de las validaciones técnicas realizadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), la Dirección Provincial de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

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La resolución se enmarca en un esquema vigente desde la década de 1990, mediante el cual el Estado nacional y la Provincia comparten el financiamiento del consumo eléctrico de barrios populares abastecidos mediante medidores comunitarios. En el acuerdo vigente, Buenos Aires asume el 42,47% del costo reconocido.

No obstante, el cálculo para el período 2024 contempló un descuento por los montos ya abonados entre enero y mayo de ese año a través del régimen de tarifa social eléctrica. Ese beneficio dejó de aplicarse desde el 1° de junio de 2024, tras la entrada en vigencia del Decreto provincial 940/2024 y la Resolución 771/2024 del Ministerio de Infraestructura.

La normativa también establece que los usuarios que sean normalizados como consecuencia de estos acuerdos seguirán accediendo automáticamente al régimen de bonificación de tarifa social provincial, por el solo hecho de recibir actualmente un suministro comunitario.

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