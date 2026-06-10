Cada 10 de junio se conmemora el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el gobierno bonaerense decidió desde hoy que cada organismo público deberá disponer carteles que marquen la distancia con el archipiélago del Atlántico Sur.

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A través del Decreto 655/26, firmado por Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial, se dispone “la colocación de señalética de carácter informativo en todos los bienes inmuebles donde funcionen organismos públicos provinciales y en las áreas naturales protegidas o parques provinciales".

El objetivo es marcar “la distancia existente entre esos establecimientos y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur“. Para determinarla, se va a tomar como referencia Puerto Argentino y mediciones del Instituto Geográfico Nacional.

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Hoy 10 de junio, en el marco de la conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, el gobernador @Kicillofok firmó el decreto 655/26, por el cual cada edificio público de la provincia contará con… pic.twitter.com/2yKtry8Ci0 — Carli Bianco (@Carli_Bianco) June 10, 2026

Según la norma, cada jurisdicción deberá hacerse cargo de la impresión, de preparar el espacio para el cartel (que deberá ser en los accesos principales de las dependencias) y de organizar un acto público de colocación. A esa jornada deberán invitar a los veteranos de guerra que vivan en las localidades, además de vecinos y demás autoridades. Además, se invita a los municipios a adherir a la medida.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo bonaerense señala que “es indispensable promover el conocimiento sobre la Cuestión Malvinas a a fin de valorizar la relevancia del territorio, la

historia y los derechos soberanos, como así también construir conciencia ciudadana”.

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Asimismo menciona que además del contexto de ocupación ilegal, esta se ve agravada “por la presencia militar británica en las islas y la realización de ejercicios militares en el área, así como por el desarrollo de actividades ilegales en materia de exploración y explotación de recursos naturales, en contravención de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”.