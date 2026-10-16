La propuesta, desarrollada por el Ministerio de Transporte en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, integra distintas acciones y programas destinados a promover hábitos responsables en la vía pública, con especial atención en las nuevas generaciones y en el rol fundamental de las instituciones educativas, se informó oficialmente.

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El plan contempla instancias de capacitación y concientización para estudiantes, docentes, agentes públicos y distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de incorporar la educación vial como una herramienta permanente de prevención y cuidado de la vida.

En ese sentido, Marinucci resaltó: “La educación vial es fundamental para construir una sociedad más responsable. Queremos que nuestros chicos aprendan desde la escuela la importancia de respetar las normas, cuidar al otro y entender que cada decisión que tomamos en la vía pública puede salvar una vida”.

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“La prevención es una responsabilidad compartida y necesita de un Estado presente, que acompañe, eduque y genere conciencia. Cada acción que llevamos adelante tiene un objetivo central: cuidar la vida de los bonaerenses”, sostuvo el Ministro.

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