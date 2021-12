Como parte de un proyecto conjunto entre el Instituto Biológico "Dr. Tomás Perón" y la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires iniciará este 2022 la producción pública de medicamentos pediátricos para el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

"La producción local de medicación antirretroviral permitirá, a mediano y largo plazo, solventar de forma autónoma y soberana las necesidades de medicación de niñas, niños y adolescentes con VIH y asegurar la continuidad de sus tratamientos", explicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El proyecto contempla la investigación, el desarrollo y la producción de Abacavir 20 mg/ml solución oral y de la combinación de Abacavir 20 mg/ml y Lamivudina 10 mg/ml solución oral; dos medicamentos utilizados para el tratamiento crónico del VIH en niñas, niños y adolescentes.

De la iniciativa también formará parte la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y contará también con el apoyo del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) del ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

Por qué se produce acá

Según se informó, "al abordar el tratamiento en estas poblaciones es fundamental contar con medicación que facilite la aceptación mediante esquemas de fácil administración, como son los antirretrovirales de dosis única o en combinación, de modo de lograr la continuidad en el tratamiento y favorecer una respuesta terapéutica adecuada".

"La presentación de estos dos antirretrovirales pediátricos cumple con el requerimiento de fácil administración, lo cual los convierte en fármacos estratégicos para la adherencia al tratamiento de niños, niñas y adolescentes", se explicó.

Asimismo se precisó que "la necesidad de producir el Abacavir 20 mg/ml solución oral desde la Provincia está vinculada al desabastecimiento regional, ya que no se cuenta actualmente con producción local ni regional, motivo por el cual las últimas compras debieron realizarse a nivel internacional".

"El segundo producto a desarrollar, la combinación de Abacavir 20 mg/ml con Lamivudina 10 mg/ml en solución oral y en envase por 240 ml, representa una innovación farmacéutica que permite generar y recomendar esquemas de tratamiento de fácil administración para la población pediátrica con VIH", se subrayó.

Cuántos positivos VIH hay en Provincia y cuánto dinero se invierte

En la Provincia de Buenos Aires se encuentran registradas en el sistema oficial de información sanitaria (SISA) 27.154 personas VIH positivas en el 2020, de las cuales 414 personas (1.5%) representan a la población pediátrica (<15 años). Se estima que en la provincia de Buenos Aires cada año se registran 30 casos nuevos en población pediátrica.

"Por otra parte, y no menor, esta producción pública dejará instaladas capacidades de equipamiento y de conocimiento que permitirán generar no sólo estos antirretrovirales sino el desarrollo de nuevos proyectos que permitan avanzar con las recomendaciones clínicas a nivel provincial, en sus inicios, y a nivel nacional a largo plazo", informaron.

La inversión total para este proyecto consta de 23.952.000 pesos financiados por FONARSEC y ANLAP. El FONARSEC otorga 20 millones de pesos destinados principalmente a la adquisición de aparatología para el desarrollo del proyecto y algunos materiales e insumos tales como frascos, material de laboratorio, lamivudina y abacavir. La ANLAP destina 3.952.000 pesos que se utilizarán para la compra de las materias primas necesarias para la producción de ambos antirretrovirales.

"La inversión realizada en este proyecto implica un gran ahorro a futuro, en tanto el frasco de Abacavir -que es el único de los dos antirretrovirales que se puede comparar en tanto la combinación de abacavir con lamivudina en solución oral es una innovación y no existe en el mercado- comprado a precio internacional tiene un costo de 80 dólares, mientras que cada frasco de jarabe de producción pública tendría un valor de 8 dólares", se detalló