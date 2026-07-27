El Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una nueva convocatoria destinada a productores de la Agricultura Familiar y emprendedores de alimentos con el objetivo de financiar proyectos de inversión que permitan fortalecer la producción y agregar valor en territorio bonaerense.

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El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, durante la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, en la Casa de Gobierno provincial.

Según explicó el funcionario, las líneas de financiamiento estarán destinadas a proyectos individuales o colectivos vinculados a la incorporación de equipamiento, herramientas e infraestructura productiva.

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En el caso de los emprendedores de alimentos, agrupados bajo la denominación PUPPA’s (Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias), la convocatoria contempla fondos para la compra de equipamientos e instalaciones.

En tanto, para los productores de la Agricultura Familiar, el financiamiento estará orientado a la adquisición de maquinarias, herramientas y salas de agregado de valor, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y ampliar las posibilidades de comercialización.

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El acompañamiento al cordón hortícola bonaerense

Durante la conferencia, Rodríguez destacó el trabajo que viene realizando la Provincia junto a los productores del cordón hortícola bonaerense, uno de los sectores que enfrenta mayores dificultades por el aumento de costos y la reducción de la demanda.

“Hay una comprensión de que las grandes dificultades provienen de la caída de la demanda, del aumento del combustible y de la electricidad, que generan un efecto tenaza sobre la rentabilidad”, señaló el ministro.

En ese sentido, explicó que desde la administración bonaerense buscan sostener herramientas de comercialización, financiamiento y agregado de valor, con iniciativas que también incluyen articulaciones con la Universidad Nacional de La Plata para que los excedentes productivos puedan industrializarse y encontrar nuevas alternativas de venta.

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Críticas al discurso de Milei en la Sociedad Rural

Por otra parte, Rodríguez cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei durante la inauguración de la Exposición Rural y sostuvo que su discurso está "muy separado de lo que está ocurriendo en la realidad".

El ministro bonaerense afirmó que el Presidente intenta mostrar una economía que marcha bien cuando, según indicó, el país atraviesa uno de los niveles más bajos de consumo de carne de los últimos cien años.

También cuestionó los anuncios vinculados a las exportaciones de carne vacuna y remarcó que, si bien aumentaron los ingresos en dólares, los volúmenes exportados durante 2025 se mantuvieron en niveles similares a los de 2023.

Además, sostuvo que la rentabilidad del sector agropecuario no depende exclusivamente de las retenciones, sino de múltiples factores como los precios internacionales, el tipo de cambio, el costo del combustible, los insumos, los arrendamientos, la demanda interna y la carga impositiva.

“Plantear que la rentabilidad depende de una sola variable termina siendo un tremendo error”, aseguró.

Reclamos por los costos y la política nacional

Rodríguez sostuvo que las políticas económicas del Gobierno nacional están generando un escenario adverso para la producción.

“Las políticas generalizadas están dando resultados muy hostiles para los sectores productivos, con el aumento de combustibles, los insumos y las tasas de interés”, afirmó.

Además, lamentó la eliminación de distintos programas nacionales destinados al acompañamiento de productores de mediana escala y de la Agricultura Familiar, y remarcó que la Provincia intenta compensar ese escenario con herramientas propias de financiamiento y asistencia.

Defendió la Ley de Tierras

El ministro también cuestionó la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Tierras y defendió la normativa vigente al considerar que protege la soberanía sobre un recurso estratégico.

“El Gobierno elude lo que está ocurriendo porque las inversiones están por el piso y eso no tiene que ver con un marco regulatorio, sino con que la gente no tiene plata en el bolsillo”, sostuvo.

Y agregó: “Esa norma cuida la soberanía, porque hoy la tierra se puede comprar y vender, pero con ciertas condiciones”.

Advirtió por el impacto del conflicto con Brasil en las exportaciones

Rodríguez también se refirió a la tensión diplomática generada tras las declaraciones de Javier Milei contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y advirtió que ese tipo de conflictos puede terminar afectando el comercio exterior argentino.

El ministro explicó que la exportación de alimentos requiere un trabajo permanente entre los Estados para resolver cuestiones sanitarias y mantener abiertos los mercados internacionales.

“Muchas veces aparece un problema sanitario y se cierra un mercado. La diferencia está en si existe una vinculación estrecha que permita que, a las pocas horas, estén reunidas las máximas autoridades para resolverlo”, explicó.

En ese sentido, aseguró que la situación también se observa en la relación con China, donde, según afirmó, existen gestiones comerciales demoradas por el deterioro de los vínculos diplomáticos.

“Nosotros lo vemos también con las exportaciones a China, donde determinadas cuestiones, sin ninguna duda, están demoradas producto de esta mala vinculación del Gobierno nacional con esos países que son contrapartes comerciales muy importantes”, concluyó.