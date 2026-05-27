El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos licitó la Etapa 2 de la obra de renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, mientras avanza los trabajos de la primera etapa.

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Durante el acto de licitación, se conoció que se recibieron cuatro ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación, con una inversión, en esta etapa, de $4.783.371.051,83.

Mientras se encuentra en obra la etapa uno, la número dos comprende la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, que incluyen los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y los laterales de cada uno de los edificios. El estado actual de estos sectores presenta un gran deterioro, principalmente el del Casino.

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Al respecto, el ministro Gabriel Katopodis consideró que se trata de "una intervención muy importante para seguir recuperando uno de los espacios más emblemáticos de la Provincia”. “Vamos a realizar obras estructurales claves para garantizar su recuperación y conservación en el tiempo, junto con trabajos de restauración edilicia orientados a recuperar los valores patrimoniales del conjunto, respetando su identidad original y mejorando sus condiciones de uso.”

“La Rambla es parte de la historia de Mar del Plata, del turismo social y del encuentro de millones de bonaerenses y argentinos con el mar. Por decisión del gobernador Kicillof seguimos recuperando patrimonio público y poniendo en valor infraestructura que es de todos y todas”, concluyó Katopodis.

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Imagen del proyecto

Las intervenciones incluyen, por un lado, obras estructurales que resultan fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como el retiro de los solados, condicionamiento y renovación de los contrapisos e impermeabilización; tendido de una nueva red cloacal y red de agua corriente; desobstrucción, renovación y/o recuperación de la red de desagües pluviales; tendido de una nueva red eléctrica en las recovas, con bocas, canalizaciones y tableros, lo que permitirá recuperar la iluminación de estos espacios dotándolos también de nuevas luminarias construidas en base al diseño de las originales; la renovación total de los cielorrasos y de los baños públicos.

En tanto, las obras de restauración edilicia, que buscan recuperar los valores patrimoniales del conjunto, implican la reposición integral de los solados históricos; reposición de piezas pétreas; recuperación de frentes de locales comerciales; colocación de bancos y cestos de residuos; y la recuperación de espacios verdes y parquización en el lateral, en dirección hacia el Skate Park.

Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se indicó que están ejecutando “una inversión extraordinaria de $22.901 millones para intervenir 41.505 m2 de esta obra fundamental del patrimonio argentino, que se proyectó con altos estándares de calidad desde el pliego de licitación, tanto en la elección de los materiales utilizados como en la modalidad de ejecución”, y que es “la primera obra de puesta en valor integral desde su inauguración en el año 1941” de refacción y renovación integral de la Rambla.