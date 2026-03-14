El gobierno de Axel Kicillof confirmó que Buenos Aires no modificará el sistema actual de verificación técnica vehicular y mantendrá los controles anuales para autos de más de dos años. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reaccionó en redes sociales con un mensaje irónico.

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La provincia de Buenos Aires confirmó que no adherirá a los cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que impulsa el Gobierno nacional y mantendrá el sistema actual, con controles obligatorios todos los años para los autos con más de dos años de antigüedad.

La decisión fue comunicada a través de las redes oficiales del sistema de VTV bonaerense y marca una diferencia con el plan que promueve la administración nacional para modificar el esquema vigente.

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La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos.

La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años. — VTVinfo (@VTVinfo) March 13, 2026

Desde la Casa Rosada plantean un nuevo cronograma: que los vehículos 0 km hagan su primera revisión recién a los cinco años, que los autos de entre cinco y diez años se controlen cada dos años, y que los más antiguos mantengan verificaciones más frecuentes.

Además, el proyecto propone ampliar los lugares habilitados para hacer la revisión técnica, permitiendo que también puedan realizarla concesionarias, talleres y otros establecimientos habilitados, con el objetivo de aumentar la competencia y reducir los costos.

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Sin embargo, desde el gobierno bonaerense expresaron reparos a esa propuesta. El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, sostuvo que el sistema debe garantizar independencia entre quienes realizan los controles y quienes venden repuestos o realizan reparaciones.

“Es fundamental que exista un sistema con controles cruzados. Por un lado quienes verifican los vehículos y por otro quienes comercializan o reparan automotores”, explicó.

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El funcionario también advirtió que una liberalización del sistema podría afectar a localidades del interior bonaerense. Según planteó, si se habilita el servicio sin regulación, muchos prestadores podrían concentrarse en el conurbano o en grandes ciudades, dejando sin cobertura a zonas más alejadas.

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Tras conocerse la decisión del gobierno provincial, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respondió en redes sociales con un mensaje irónico. “Bueno… a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!”, escribió al citar el anuncio.

Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027! https://t.co/FkrPQOlhAA — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 13, 2026

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires deben realizar la VTV los autos radicados en territorio bonaerense que tengan más de dos años y las motos con más de un año desde su patentamiento.

Desde enero de este año, además, rige un aumento del 22% en las tarifas. La verificación cuesta $97.057,65 para autos y vehículos livianos, $38.823,06 para motos de hasta 200 cc y $174.703,77 para vehículos pesados.

Conducir sin la VTV al día es considerado una infracción grave y puede derivar en multas que van de $542.100 a $1.807.000, según el valor vigente de las unidades fijas.