El gobernador Axel Kicillof suscribió con el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, un memorándum de entendimiento que renueva y extiende hasta 2027 la cooperación bilateral en materia de reducción de la pobreza y protección social; salud y nutrición; aprendizajes y habilidades; y protección contra la violencia.

Ads

En ese sentido, Kicillof afirmó: “Es muy importante para la provincia de Buenos Aires renovar hoy este memorándum con UNICEF, en el marco de una amplia batería de políticas y herramientas que tenemos destinadas a la niñez y la adolescencia”. “Estamos hablando de un área particularmente sensible, en la que los defensores de la mano invisible del mercado deberían comprender que, si no está el Estado acompañando a los pibes, solo crece el desamparo, el abandono y la violencia”, agregó.

“Todos los gobiernos del mundo saben de la importancia de ejecutar programas dirigidos a los más jóvenes: todos, menos el del presidente Milei, que se jacta de destruir todas y cada una de las áreas del Estado”, sostuvo el mandatario bonaerense, y añadió: “Frente a ello, en la Provincia trabajamos junto a UNICEF y los municipios para albergar, acompañar y mejorar el presente y el futuro de todos los niños y adolescentes”.

Ads

El nuevo acuerdo se inscribe dentro del programa de trabajo que UNICEF desarrollará en la Argentina durante el periodo 2026-2030, e involucra de manera transversal las acciones del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; la Dirección General de Cultura y Educación, y los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; Salud; Economía; Justicia y Derechos Humanos; y Mujeres y Diversidad.

El acto fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde además se formalizó una nueva adhesión de distritos al programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA). Participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Ads

Al respecto, Ramírez remarcó: “UNICEF y la provincia de Buenos Aires tienen una historia de trabajo conjunto: con esta renovación de memorándum estamos demostrando, una vez más, el compromiso y la voluntad de priorizar las políticas dirigidas a la niñez”. “Son muchas las iniciativas que hemos desarrollado con la Provincia y MUNA es central: hoy estamos incluyendo más municipios alcanzando así al 75% de los distritos bonaerenses”, agregó.

Durante el acto, 14 distritos bonaerenses se sumaron al programa MUNA de UNICEF, iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Firmaron los intendentes de Arrecifes, Fernando Bouvier; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Alberti, Jorge Gaute; de Berazategui, Carlos Balor; de Chascomús, Javier Gastón; de Chivilcoy, Guillermo Britos; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Monte, José Castro; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de 9 de Julio, María José Gentile; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Rauch, Maximiliano Suescún; de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; y de Suipacha, Juan Luis Mancini.

“Los gobiernos locales son los que conocen las realidades diversas que existen en la Provincia: el programa MUNA, los equipos técnicos y el trabajo articulado nos permiten planificar y generar estrategias conjuntas que lleven bienestar a los niños y jóvenes bonaerenses”, sostuvo Magario.

Ads

En tanto, Larroque subrayó: “Estamos muy contentos de poder llegar a los 101 municipios bonaerenses adheridos al programa MUNA, ya que de esta forma logramos cubrir al 85% de la población objetivo”. “Vamos a seguir trabajando de esta manera porque la asistencia a la niñez y la adolescencia es una prioridad en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Por último, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional puede mentir y falsear las estadísticas, pero solo hace falta recorrer los barrios para tomar dimensión del proceso de destrucción del tejido social y el empobrecimiento de las familias”. “Ante este escenario tan complejo y cruel, consecuencia de las políticas económicas de Milei, los que tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que hay que hacer: por convicción y por mandato histórico, en la provincia de Buenos Aires los únicos privilegiados son los niños”, concluyó.