La iniciativa de distinción de Ian Moche fue impulsado el Senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, y tenía media sanción de la Cámara Alta bonaerense desde septiembre de 2024, antes de que el niño platense se convirtiera en blanco de críticas del Presidente Javier Milei.

“Con su corta edad, da cátedra sobre el autismo, demostrándonos a todos que una discapacidad no es un freno”, dijo el legislador -aliado al espacio libertario- en aquel entonces.

Ahora, en la última sesión de la Cámara de Diputados se convirtió en ley el proyecto que destaca la labor Moche y su rol clave en la difusión de contenidos sobre autismo en todo el país.

