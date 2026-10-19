Proyectos para indemnizar de manera automática a damnificados bonaerenses por cortes prolongados de gas y agua
Dos iniciativas en la Legislatura buscan establecer un sistema de compensaciones económicas para los usuarios de la Provincia que sufran cortes prolongados o reiterados de gas natural y agua potable.
Las medidas establecen distintos criterios para determinar cuándo corresponde recibir una compensación. En el caso del gas, el beneficio se activaría ante interrupciones no programadas de 24 horas continuas o más, o frente a tres cortes de al menos una hora dentro de un período de 30 días.
Para el servicio de agua potable, a su vez, se contempla el resarcimiento cuando la interrupción se extienda durante 12 horas continuas o más, se registren tres o más cortes de más de una hora en 30 días o se supere un parámetro obligatorio de continuidad del suministro.
Los proyectos fueron impulsados por el Senador bonaerense Marcelo Leguizamón, de Hechos – UCR Identidad.
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