El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Juan Sebastián Verón y levantó de manera provisoria la sanción aplicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que le impedía ejercer el cargo.

Aquel castigo fue aplicado a Verón y a jugadores por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA luego del “pasillo” de espaldas cuando enfrentó a Rosario Central, en repudio a la decisión de la máxima entidad del fútbol argentino de coronar campeón al ‘Canalla’ por la tabla anual y asegurar que todos los clubes estaban de acuerdo.

Estudiantes le dio la espalda al pasillo de honor.

Se trata de un nuevo capítulo favorable en su disputa con la AFA ya que en la previa del inicio del Torneo Apertura, se confirmó que habrá una amnistía “de carácter general” que alcanzará a todos los jugadores que tengan sanciones pendientes en el fútbol argentino.

Mientras el conflicto de fondo sigue su curso en el TAS, en La Plata celebran lo que consideran otra victoria del club frente a la AFA. La decisión representa un fuerte respaldo al planteo realizado por Verón, quien acudió al máximo tribunal deportivo bajo el argumento de que la sanción impuesta por la AFA fue “arbitraria”.

“El club ha sido notificado de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena”, señala el comunicado oficial difundido por Estudiantes. La resolución tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que ya fue apelada y permanece a la espera de una definición definitiva.

