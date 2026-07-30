El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó que el brote de triquinosis en Punta Indio dejó 18 casos asociados y que una persona debió ser internada, según el último Boletín Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 28.

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El dato fue difundido por el periodista local Emi "Chiqui" González, quien repasó la información oficial sobre la situación en el distrito. Punta Indio integra el grupo de municipios bonaerenses afectados por brotes de la enfermedad, en un contexto de fuerte incremento de casos durante el invierno.

Tal como publicó LANOTICIA1.COM, el boletín epidemiológico también confirmó brotes en General Guido/Ayacucho, Maipú, General Rodríguez, Junín, Villarino (Mayor Buratovich), la región conformada por General Madariaga, Pinamar, La Costa y Villa Gesell, La Plata (Arturo Seguí), Lincoln y Leandro N. Alem.

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De acuerdo con la investigación epidemiológica, el brote de Punta Indio estuvo asociado al consumo de chacinados de faena casera, es decir, embutidos elaborados fuera de establecimientos habilitados.

El boletín señala que las autoridades realizaron las medidas habituales de control, entre ellas la identificación del alimento involucrado, el seguimiento de las personas expuestas, el tratamiento de quienes habían consumido el producto y el trabajo conjunto entre las áreas municipales de Bromatología, las regiones sanitarias y el Ministerio de Desarrollo Agrario para retirar los alimentos implicados y evitar nuevos casos.

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El informe oficial no identifica la localidad específica dentro del partido, ni al productor, comercio o marca de los productos involucrados, ya que esos datos suelen difundirse únicamente cuando resultan necesarios para emitir alertas sanitarias o disponer el retiro de alimentos del mercado.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne o derivados cárnicos crudos o insuficientemente cocidos que contienen larvas del parásito. Los brotes suelen incrementarse durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta la faena domiciliaria y la elaboración artesanal de chacinados.