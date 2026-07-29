El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó en el último Boletín Epidemiológico bonaerense un marcado incremento de casos de triquinosis frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 91 notificaciones, con 46 casos confirmados.

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Hasta el 22 de julio se habían notificado en territorio bonaerense 331 casos sospechosos de triquinosis: 212 fueron confirmados, uno clasificado como probable, 16 descartados y 102 permanecían bajo investigación.

Desde comienzo del período de bajas temperaturas en otoño (desde SE 12 a 29) los casos confirmados

fueron 211, el 65% de lo registrado en todo el año. De los positivos contabilizados desde el comienzo del período de bajas temperaturas, 207 estuvieron relacionados con cinco brotes. De ellos, 2 son por consumo de

chacinados de elaboración casera y 3 por chacinados de origen comercial adquiridos en un establecimiento de expendio (carnicería). Además, 4 se presentaron de manera aislada.

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Se confirmaron brotes en General Guido / Ayacucho, Maipú, General Rodríguez, Junín, Villarino (Mayor Buratovich), Punta Indio, la región de General Madariaga, Pinamar, La Costa y Villa Gesell, La Plata (A. Seguí), Lincoln y Leandro N. Alem.

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Mayor Buratovich (Villarino)

El pasado 11 de julio se conoció que las autoridades investigaban más de 20 casos sospechosos en Mayor Buratovich. En ese momento, las muestras habían sido enviadas al laboratorio del Hospital de Azul y la principal hipótesis apuntaba a chorizos secos preparados con carne de un jabalí cazado en la zona y distribuidos entre vecinos.

Junín

El brote correspondiente a Junín se registró en personas privadas de la libertad de la Unidad Sanitaria Penitenciaria (USP) N° 49 a partir del consumo de chacinados de elaboración casera.

Madariaga y región

Apuntaron a una carnicería que expendió chacinados con el parásito como el origen del brote. Se hospitalizaron a dos personas y hubo 134 notificaciones. Es el de mayor cantidad de afectados.

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Cómo prevenir la triquinosis

La triquinosis o triquinelosis es una enfermedad parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos de nematodes del género Trichinella spp, que afecta al ser humano, mamíferos domésticos y silvestres, aves y reptiles. Se trata de una zoonosis, la cual se transmite al ser humano, de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas musculares viables.

Los brotes se producen en su mayoría durante la época de bajas temperaturas, momento del año en que se realiza con mayor frecuencia la faena de animales provenientes de crianza familiar. Asimismo, aumenta la elaboración de chacinados y embutidos, debido a que no se necesita de una cámara frigorífica para preservar los alimentos.

Las autoridades recomiendan comprar embutidos y chacinados únicamente en establecimientos habilitados, verificar que tengan rótulo e identificación sanitaria y analizar la carne destinada a consumo familiar mediante la técnica de digestión artificial.

También advirtieron que salar, secar, ahumar o congelar la carne no garantiza la eliminación del parásito. Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, dolores musculares, hinchazón de la cara y alrededor de los ojos y trastornos gastrointestinales. Ante esos signos y antecedentes de consumo de alimentos caseros, se recomienda realizar una consulta médica inmediata.