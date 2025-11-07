BREAKING: Franco Colapinto will race for Alpine in 2026 alongside Pierre Gasly 🤝#F1 pic.twitter.com/VBbid3QIKN — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, habló sobre la evolución de Franco Colapinto luego de que el piloto argentino fuera confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1, y explicó por qué confía en su continuidad dentro del equipo francés.

“Franco era un chico perdido cuando llegó, pero ahora es una persona distinta. Tiene seguridad, compromiso y una relación excelente con los ingenieros”, aseguró Briatore en una entrevista con F1.com.

El bonaerense, de 22 años, fue promovido a piloto titular durante el Gran Premio de Imola en reemplazo de Jack Doohan. Si bien su arranque fue irregular, el histórico dirigente italiano destacó su crecimiento dentro del equipo. “Necesitó tres o cuatro carreras para adaptarse, pero hoy es competitivo y consistente”, señaló.

Briatore, reconocido por haber llevado a la gloria a Michael Schumacher y Fernando Alonso, resaltó que Colapinto se adaptó a la presión del entorno. “Nuestro coche no es fácil de conducir, pero Franco demostró madurez y profesionalismo. En las últimas carreras su rendimiento fue muy bueno”, remarcó.

También destacó la buena sintonía con su compañero Pierre Gasly, quien renovó contrato hasta 2028. “Antes dependíamos solo de Pierre, ahora tenemos dos pilotos que tiran del equipo. Franco se siente parte de Alpine y todos creen que es el compañero ideal”, afirmó.

Briatore regresó a la dirección deportiva de Alpine con el objetivo de dar estabilidad a una escudería que sufrió numerosos cambios en los últimos años. “Ya contratamos nuevos ingenieros y el año que viene contaremos con motor y caja de Mercedes. Mi objetivo es que estemos en el puesto seis del campeonato”, adelantó.

Apoyado por empresas argentinas como Mercado Libre, el piloto oriundo de Pilar se afianza como la gran promesa nacional en la Fórmula 1. Su renovación refuerza el vínculo entre Alpine y Argentina, y mantiene la ilusión de los fanáticos bonaerenses de verlo escalar posiciones en la máxima categoría.