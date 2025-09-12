El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, dio su versión tras el violento cruce que protagonizó en plena calle con el concejal de Fuerza Patria, Lucas Bronicardi. El jefe comunal camporista aseguró que el edil “mandó a agredirlo con sus militantes” mientras él intentaba hacer cumplir una ordenanza de tránsito.

El hecho ocurrió frente a un local partidario del Frente Grande, donde Bronicardi —alineado con el intendente de Ensenada, Mario Secco, y con Axel Kicillof— descargaba mercadería de un camión enviado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

“Yo transitaba por la calle Ituzaingó junto a mi hija y la directora de ceremonial. Me bajo a hablar con el chofer y me da el remito de la mercadería. Ahí aparece Bronicardi y me manda a agredir con algunos de sus militantes. Nosotros no respondimos con violencia”, relató Raitelli en un video difundido en redes sociales.

La situación escaló cuando una trabajadora de prensa municipal fotografió la patente del camión. Según el video registrado por el propio Bronicardi, de inmediato comenzaron los insultos y forcejeos. En la filmación se escuchan gritos de “falopero”, “delincuente” y “borracho asqueroso”.

El concejal denunció “persecución política” y sostuvo que fue el intendente quien lo empujó primero. Raitelli, en cambio, afirmó que actuó en defensa de la normativa local: “Era mi obligación como intendente hacer respetar las ordenanzas. De ninguna manera podían estar ahí. Hicimos la denuncia penal correspondiente”.

El jefe comunal remarcó además que “no hubo golpes de puño ni heridos” porque “un militante del mismo espacio político evitó” que la agresión pasara a mayores.

El escándalo expuso la interna en Fuerza Patria, donde conviven sectores de La Cámpora con el Frente Grande. Tal como informó LANOTICIA1.COM, este jueves ya se había viralizado otro video en el que ambos dirigentes se insultaban y empujaban en plena calle.

👊🏻Bochorno: un intendente se fue a las manos en plena calle con un concejal de su mismo espacio político.

Se trata de Fernando Raitelli con el concejal Lucas Bronicardi. pic.twitter.com/qhqaDDXot5 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2025