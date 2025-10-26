Votante habitual DNI vigente Tarjeta o libreta; no puede estar vencido.

Cambio de domicilio reciente Constancia de actualización de domicilio Emitida por RENAPER o padrón provisorio. Útil si el cambio no está reflejado en el padrón.

Discapacidad o asistencia DNI vigente + documentación médica (opcional) Permite acompañamiento y asistencia en el cuarto oscuro.

Votante en el exterior DNI o pasaporte vigente Debe estar registrado en el padrón electoral en el extranjero.