Qué documentos llevar para votar en las elecciones 2025: DNI, constancias y situaciones especiales
Para poder emitir tu voto sin problemas, es fundamental presentarse con la documentación correcta. Esto garantiza que tu voto sea válido y evita demoras.
Documentos para votar
|Situación
|Documento necesario
|Detalles
|Votante habitual
|DNI vigente
|Tarjeta o libreta; no puede estar vencido.
|Cambio de domicilio reciente
|Constancia de actualización de domicilio
|Emitida por RENAPER o padrón provisorio. Útil si el cambio no está reflejado en el padrón.
|Discapacidad o asistencia
|DNI vigente + documentación médica (opcional)
|Permite acompañamiento y asistencia en el cuarto oscuro.
|Votante en el exterior
|DNI o pasaporte vigente
|Debe estar registrado en el padrón electoral en el extranjero.
|Dudas o irregularidades
|Constancia de inscripción o reclamo ante la Justicia Electoral
|Recomendable si surgieran inconvenientes en la mesa de votación.
Fuente oficial:
Cámara Nacional Electoral (CNE) – “Qué documentos necesito para votar”
https://www.electoral.gob.ar/
