Los humedales son ecosistemas fundamentales para el bienestar humano. Son fuentes de agua, mitigan sequías e inundaciones, suministran alimentos, albergan una rica biodiversidad y almacenan carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Los incendios, que en un 95 % de los casos son producto de la actividad humana, son una amenaza para estos ecosistemas.

Los reiterados incendios en el delta del Río Paraná, con una intensidad que no desciende desde hace dos años, afectaron a estos ecosistemas y multiplicaron las críticas al accionar de carteras de gobierno como el Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié. Solo en las últimas semanas al menos 10.000 hectáreas han sucumbido bajo las llamas en Entre Ríos y su impacto en San Pedro y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

"Mi responsabilidad es apagar el fuego, yo no puedo hacer inteligencia para ver quiénes son, yo no tengo poder de policía. No soy ni gobernador de Entre Ríos, ni juez, ni fiscal, entonces esa es la razón por la cual nosotros decimos que tenemos que tener un abordaje integral. Es la Justicia la que puede prevenir las quemas intencionales con medidas ejemplares", se defendió Cabandié días atrás.

Desde las comunidades afectadas y los grupos ambientales apuntan al agronegocio de la ganadería y la soja, como así también a la especulación inmobiliaria. Ante la falta de solución del Gobierno a un flagelo que se ha vuelto una constante en la zona, una de las esperazas que quedaban era que el Congreso trate la Ley de Humedales, pero ahora los diputados pidieron postergar su tratamiento.

El plenario en cuestión estaba previsto para este jueves 29, donde los legisladores iban a tratar de dar dictamen a la Ley de Humedales. Pero se suspendió apenas horas antes de que se lleve a cabo. Las cabezas de bloque de Diputados pidieron a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, que se reprograme el encuentro “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.

La solicitud que fue elevada a la titular de la Cámara de Diputados durante la mañana de este jueves lleva las firmas de los presidentes Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

Actualmente, hay 10 proyectos que deberían consensuarse para un dictamen. Sin embargo, ambientalistas, ONG y quienes defienden la iniciativa están presionando para que el texto que se gire a la Cámara Baja sea el mismo que presentó en 2020 el diputado Leonardo Grosso (FdT) y que prevé un inventario y ordenamiento de humedales y la protección y conservación de estos territorios.

La medida es resistida en sectores como el minero, agropecuario y el inmobiliario. El argumento es que la ley impediría las actividades productivas en estos ecosistemas. Cabe recordar que muchos de esos sectores son los que también financian campañas políticas de distintos espacios políticos, por lo que podrían existir presiones para que los diputados hoy dilaten el tratamiento con apoyo de gobernadores.

Mientras desde la política siguen demorando en ¿buscar una solución? a este grave conflicto, la superficie quemada en el Delta del Paraná a raíz de los incendios de este año ya alcanzó las 267.000 hectáreas afectadas, según el seguimiento llevado a cabo por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), un organismo que depende del Ministerio de Ambiente, en base a imágenes satelitales.

Los incendios en el Delta representan el 62% del total registrado en todo el país. La mayoría se registró en Entre Ríos, pero también en la frontera provincial con Santa Fe y una zona del norte de la provincia de Buenos Aires. Agosto fue el mes con mayor cantidad de incendios: casi el 60% de la superficie quemada en el Delta del Paraná se registró el mes pasado. Lo mismo ocurrió en 2020.