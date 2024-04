Ministerio de Salud notificó un aumento de casos de psitacosis en el marco del estudio de neumonías agudas graves, y ante esta situación, “se trabaja con los actores sanitarios para sensibilizar la vigilancia epidemiológica e informar a los equipos de salud, promover la detección temprana, su diagnóstico y manejo clínico adecuados y difundir las medidas de prevención y control”.

En un comunicado, la cartera que encabeza Mario Russo, señaló que a partir de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y de los aportados por distintos actores del sistema de salud involucrados, se “verificó un aumento de los casos de psitacosis en el contexto del estudio de casos de neumonía aguda grave que habían sido comunicadas por algunos establecimientos del Área Metropolitana de Buenos Aires y por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva”.

Psitacosis es causada por la Chlamydia psittaci, un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de pájaros infectados, los cuales le transmiten la infección a los humanos.

“Entre los casos investigados se detectaron también casos con diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae, y Chlamydia pneumoniae en un número no mayor al esperado. No se han detectado casos de virus influenza A no sub tipificables, ni otros virus respiratorios fuera de los conocidos en circulación. Por otra parte, no se verifica en el SNVS un aumento del número de casos notificados de neumonías”, se especificó.

Ante esta situación, los equipos técnicos de la cartera sanitaria nacional, los laboratorios nacionales de referencia, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a la Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Medicina y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, trabajaron sobre una “Comunicación epidemiológica para sensibilizar la vigilancia epidemiológica e informar a los equipos de salud, en materia de psitacosis y neumonías adquiridas en la comunidad con sospecha de ser causadas por gérmenes atípicos”.

Medidas de prevención y recomendaciones

No capturar aves silvestres, ni comprarlas en la vía pública.

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

Alimentar a las aves correctamente y mantener las jaulas limpias.

No permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves.

No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

En caso de presentarse en personas sintomatología respiratoria habiendo estado en contacto con aves posiblemente enfermas, es preciso dirigirse al centro de salud u hospital más cercano, a fin de realizar la consulta pertinente. Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos y personas que no reciben tratamiento oportuno.

Medidas preventivas para el mantenimiento de aves en cautiverio

Limpiar diariamente el piso y toda superficie de la jaula o alrededores en contacto con la materia fecal de las aves.

Siempre humedecer previamente con soluciones desinfectantes (2 cucharadas de lavandina diluidas en un litro de agua) para evitar la producción de aerosoles de las deyecciones resecas.

Evitar todo tipo de estrés en las aves, respetar el espacio vital de cada ave, alimentarlas correctamente y ubicarlas en lugares aireados.

No permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves.

Aislar las aves recién adquiridas por 30-45 días, realizarle un diagnóstico directo o indirecto. Iniciar un tratamiento, antes de agregarlas al grupo.

En caso de adquirir aves: