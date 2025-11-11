Un municipio bonaerense tuvo que llegar a una instancia de intimación formal para que la empresa Corredores Viales S.A., responsable del mantenimiento de una ruta nacional, cumpliera con sus tareas básicas de conservación. La medida apuntó a reducir el riesgo que implicaban los pastizales altos y la falta de visibilidad en los accesos urbanos.

Según informó La Voz de Tandil, el gobierno municipal de Tandil intimó a la concesionaria por el mal estado del tramo urbano de la Ruta Nacional 226, donde desde hacía semanas los vecinos advertían el peligro que representaban las banquinas y rotondas sin cortar.

El plazo legal otorgado era de cinco días, pero ya este lunes por la mañana se pudo ver a operarios contratados por Corredores Viales trabajando en distintos sectores. El reclamo oficial había exigido “el cumplimiento efectivo y sostenido de las tareas de conservación, mantenimiento y reparación del tramo urbano”, tal como lo establece el Contrato de Concesión firmado en 2020.

Desde el Municipio recordaron que incluso debieron asumir con recursos propios el mantenimiento en algunos sectores, pese a que no era su responsabilidad. Por ese motivo, solicitaron además el reintegro de los gastos realizados ante “la inacción y el incumplimiento de las obligaciones contractuales” por parte de la empresa estatal.

En la mañana del lunes, las cuadrillas fueron vistas en las rotondas de la Ruta 226 y Avenida Espora, y en la de 226 y Dinamarca, donde se concentraban los mayores reclamos por la falta de visibilidad.

