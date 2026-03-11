Roberto Baradel anunció que no se presentará en las próximas elecciones en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) que lidera desde que sucedió a Hugo Yasky.

El principal gremio docente bonaerense había convocado en el inicio de clases de este año un inédito paro, el primero bajo el gobierno de Axel Kicillof, lejos de su posicionamiento en las épocas de negociaciones más duras en los gobiernos de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

No obstante, Baradel dejará una sucesora y la lista oficialista será encabezada por la actual secretaria adjunta del sindicato, María Laura Torre.

El gremialista, de 58 años, ha sido preceptor en escuelas públicas de Valentín Alsina y Lomas de Zamora, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y comenzó su carrera gremial cuando era docente en Lomas.

Pese a su anuncio, no se retirará de la actividad sindical ya que mantiene su rol como secretario general adjunto de Ctera, el sindicato docente nacional, y como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, la central obrera alterna a la CGT.

Las elecciones en el SUTEBA tendrán lugar el 13 de mayo, y el 23 de ese mismo mes se producirá el recambio de autoridades.