El Gobierno de Javier Milei se refirió por primera vez a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, pero evitó felicitar al mandatario reelecto. El vocero presidencial Adrián Ravier justificó la decisión al recordar que, tras el triunfo electoral de Milei en 2023, Lula no lo saludó personalmente.

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“Se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, respondió Ravier durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. Ante las consultas de los periodistas, confirmó que el Ejecutivo no tiene previsto emitir un comunicado oficial ni tampoco lo hará la Cancillería.

La explicación del portavoz, sin embargo, dejó afuera un dato: la noche del 19 de noviembre de 2023, luego de la victoria de Milei sobre Sergio Massa en el balotaje, Lula publicó un mensaje en el que reconoció el resultado electoral y le deseó éxito al nuevo Gobierno argentino.

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"Adrián Ravier": Porque informó que el Gobierno no hará un comunicado para felicitar a Lula tras las elecciones en Brasil https://t.co/oL0eGRPjwd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 27, 2026

“La democracia es la voz del pueblo, y ella debe ser siempre respetada”, escribió el presidente brasileño. También expresó: “Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos”.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos. — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

El silencio de Milei contrasta con el de otros mandatarios de la región, que se pronunciaron tras los comicios brasileños. El Presidente argentino había respaldado a Flávio Bolsonaro durante la campaña y en los últimos días profundizó sus críticas a Lula.

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Pese a las diferencias políticas, Ravier buscó descartar que la relación bilateral vaya a sufrir consecuencias. “Son dos pueblos hermanos, comercian, trabajan en el Mercosur, no debería verse afectado”, sostuvo.

“Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan y no esperamos que nada de esto cambie”, agregó. También afirmó que para Milei son más importantes los pueblos y el intercambio comercial que las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios.

Durante la misma conferencia, el vocero negó que Flávio Bolsonaro haya presentado un pedido de asilo en la Argentina, en medio de versiones sobre un posible intento de salir de Brasil hacia Estados Unidos a través de Misiones. En paralelo, Presidencia informó que la Dirección Nacional de Migraciones no registró su ingreso al país.

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