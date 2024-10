Maximiliano Mendoza tiene 33 años y desapareció de su casa durante la madrugada del pasado lunes 7 de octubre. “Ese día, lo fue a despertar el papá y ya él no estaba”, relata Silvia Ben en diálogo con LANOTICIA1.COM . La madre explica que ese mismo día radicó la denuncia en la Comisaría 2° de Punta Lara.

El joven que tiene un retraso madurativo salió de su casa ubicada en calle 24 entre 9 y 11 en la localidad de Ensenada, alrededor de las 2.00 de la madrugada, según pudo saber Silvia luego de que la policía cotejara las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona.

Sin embargo, transcurrió toda esa semana sin novedades por lo que el sábado 12 se acercó nuevamente a la dependencia policial, esa tarde los agentes se comunicaron con ella y le informaron que en los registros fílmicos se observa que Maximiliano se dirigió a la ciudad vecina de La Plata, más precisamente, se ve al joven avanzar por calle 34 cruzando la avenida 122 que divide ambas localidades.

“Después de ahí desaparece y no se le ve más”, cuenta Silvia y agrega que “vestía pantalón azul oscuro, zapatillas negras con rayas blancas, un buzo de la parte de arriba oscuro y en la parte de atrás y adelante gris. Y llevaba una mochilita color azul”. Asimismo denuncia: “Para mí nunca dieron aviso a La Plata, hasta último momento”.

“¿Qué van a esperar, que el chico, Dios no lo permita no porque es mi hijo, aparezca muerto?, como le dije: ‘A ver pónganse en mi lugar', así se haya ido por cuenta de él, pero no me importa, es humano, soy la madre, me duele”.