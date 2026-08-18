Docentes bonaerenses se concentran este martes frente a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, para reclamar una reapertura de la paritaria y una mejora de los salarios del sector.

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La protesta es impulsada por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) y contempla además una olla popular en la Plaza San Martín, frente a la sede del Ejecutivo bonaerense.

Durante un móvil de LN+, los docentes explicaron que consideran insuficiente el acuerdo salarial vigente y reclamaron una nueva convocatoria del Gobierno de Axel Kicillof para discutir una recomposición de los ingresos.

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Uno de los referentes de la organización señaló que los salarios iniciales se encuentran muy por debajo de los valores que consideran necesarios para afrontar el costo de vida. Según detalló, un profesor tiene un salario inicial cercano a los $556.000, mientras que para docentes de nivel inicial y primario el ingreso ronda los $860.000.

En ese marco, la organización reclama llevar el salario hasta $2,8 millones por cargo, tanto para afiliados como para quienes no están sindicalizados.

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“No alcanza para llegar a fin de mes”

Durante la protesta, una docente que trabaja en los niveles primario y secundario contó que cobra alrededor de $800.000 por 20 módulos y explicó que el trabajo no termina con las horas frente al curso.

“Son muchas horas que pasamos en casa planificando, elaborando las actividades”, explicó durante el móvil, al señalar además que en su caso debe preparar y adaptar materiales para sus alumnos.

La docente sostuvo que su situación familiar le permite afrontar los gastos, pero advirtió que tendría serias dificultades para sostenerse si tuviera que hacerlo sola, especialmente por el costo del alquiler en La Plata.

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Otra maestra de nivel primario que participa de la protesta afirmó que los aumentos otorgados durante el año no alcanzaron para recomponer los ingresos y reclamó un salario de al menos $1,2 millones por cargo.

Reclamo frente a la Gobernación

Desde la organización cuestionan que los salarios docentes hayan perdido poder adquisitivo y reclaman que la Provincia vuelva a sentarse con los trabajadores para discutir una nueva actualización.

La movilización se desarrolla en estos momentos frente a la Gobernación bonaerense, mientras continúan llegando docentes para participar de la jornada de protesta.

El reclamo tiene como uno de sus principales puntos la necesidad de reabrir la discusión salarial y mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación.