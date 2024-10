César Miguel Cárdenas, de 33 años, es buscado intensamente desde hace dos semanas, cuando abordó un colectivo en la terminal de Tandil en dirección a Retiro. El objetivo era llegar a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) para rendir las dos materias que le faltaban para recibirse de abogado.

César no le avisó a sus padres del viaje, ya que quería sorprenderlos con el título, y desde 13 de octubre no se sabe nada de él. Aunque su madre notó su ausencia recién al domingo siguiente cuando su hijo no la llamó para saludarla por el Día de la Madre. “Esa fue la fecha límite, ahí dijimos que algo pasaba. Nunca hizo algo así de no comunicarse con nosotros”, relató la mujer en diálogo con TN.

En las últimas horas de este martes trascendió que el joven habría estado internado en el hospital Argerich de Buenos Aires. Está registrado el ingreso de César al hospital, pero no saben cómo hizo para irse. “Al día siguiente se escapa, no sabemos cómo se va y bajo qué condiciones, pero se va sin que le den el alta”.

Lo último que se sabe de él es que el 17 de octubre estaba por Puerto Madero. Se lo encuentra medio perdido y la Policía lo lleva al Hospital Argerich, donde se lo estudia un poco y se ve que tiene un golpe en la cabeza, un traumatismo”, contó su amigo Joaquín, al diario La Unión de Lomas de Zamora.

“Son buenas noticias, porque antes temíamos por su vida y actualmente sabemos que al menos hasta el 18 estuvo con vida y creemos que está bien, que simplemente está perdido o desorientado en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó Joaquín.

Según se pudo reconstruir, el 13 de octubre Cárdenas partió desde la Terminal de Tandil y se confirmó su llegada a Retiro. Luego, a través de los movimientos de su tarjeta SUBE, se supo que estuvo en Lomas de Zamora. Los últimos movimientos que registró el sistema ubicaron la tarjeta cerca de las 16.00 en Ramos Mejía, dirección opuesta a la ubicación de facultad.

Por cualquier información que permita encontrarlo, comunicarse a los teléfonos (0249) 154481266 o 1164144150.