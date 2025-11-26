El trágico vuelco de la ruta 2, donde un micro que llevaba militantes a un acto en Mar del Plata del gobernador, Axel Kicillof, aún genera conmoción por el saldo trágico de dos fallecidos.

Una de las dos víctimas es Mónica Mendoza, la exdirectora de Hábitat del municipio de José C. Paz. También fue cofundadora de la Mutual Primavera, organización barrial que prestaba asistencia y servicios a vecinos. Su fallecimiento causó profundo dolor entre la dirigencia e instituciones locales. El intendente Mario Ishii le dedicó una despedida.

Mendoza formaba parte de los 56 pasajeros que habían partido en la madrugada del martes desde la zona oeste del Conurbano con destino al Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. La idea era formar parte del Primer Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

Ishii, despidió a Mónica a través de las redes sociales: “Con mucho dolor despido a Mónica Mendoza, exdirectora de Hábitat de nuestra Municipalidad”.

Con mucho dolor despido a Mónica Mendoza, ex directora de Hábitat de nuestra Municipalidad. Una compañera de fierro, siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera.

— Mario Ishii (@ishiiargentina) November 25, 2025

"Una compañera de fierro, siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento tan difícil", agregó.

Desde el Municipio de José C. Paz se refirieron a Mendoza como “una referente social, comunitaria y de género”. “Quienes la conocimos destacamos su enorme capacidad de escucha y de soñar, unir voluntades y transformar la realidad de manera colectiva", agregó.

En reconocimiento a su compromiso social y comunitario, así como también a su labor y aportes al territorio, la Universidad Nacional José C. Paz (UNPAZ) declaró duelo institucional entre el 25 y el 28 de noviembre.

También la Universidad Nacional de General Sarmiento lamentó el deceso de Mendoza, una “referente social de José C. Paz y militante incansable por el acceso justo al hábitat y la economía social”.

“Mónica desarrolló una trayectoria marcada por la organización comunitaria y la construcción de alternativas colectivas frente a las desigualdades del territorio. Desde la Mutual Primavera impulsó iniciativas de formación, vivienda, servicios comunitarios y espacios educativos que fortalecieron la vida cotidiana de las familias del barrio Primavera. Su trabajo se sostuvo siempre en los principios de la solidaridad, el mutualismo y la defensa de los derechos de las comunidades más vulneradas”, describieron.

Asimismo resaltaron que “también mantuvo un vínculo estrecho con la UNGS a través del Consejo Social, donde su experiencia, su mirada territorial y su compromiso con la justicia social enriquecieron las actividades de articulación entre la Universidad y las organizaciones del Conurbano. Su participación contribuyó a consolidar espacios de intercambio y construcción conjunta de políticas públicas con perspectiva comunitaria”.