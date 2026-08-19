Albertina Mangini es abogada y funcionaria judicial bonaerense. Su nombre quedó en el centro de una investigación por una presunta asociación ilícita que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas digitales y canalizar dinero proveniente, según la hipótesis de la fiscalía, del juego clandestino.

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Mangini cumplía funciones en una oficina de enlace que funcionaba dentro del Patronato de Liberados, aunque la Provincia aclaró que no pertenece al Ministerio de Justicia bonaerense. Según explicó el Gobierno, se trata de una empleada judicial que desarrollaba tareas en una dependencia vinculada al Ministerio Público Fiscal y que, por ese esquema, tenía acceso a información de personas bajo supervisión judicial.

Ese acceso es uno de los puntos centrales de la investigación. La hipótesis de la fiscal platense Betina Lacki sostiene que Mangini habría aprovechado su posición para identificar y contactar a personas en situación de vulnerabilidad económica.

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La maniobra que investiga la Justicia

Según el pedido de detención al que accedió El Editor Platense, entre fines de 2023 y al menos agosto de 2024, la funcionaria habría ofrecido $80.000 a distintas personas a cambio de entregar sus datos personales, fotografiarse y permitir un particular procedimiento de identificación conocido como “escaneo del ojo”.

Los encuentros se habrían realizado en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en La Plata. Allí, de acuerdo con la investigación, se tomaban fotografías de los rostros y documentos y se obtenían datos biométricos.

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Con esa información se habrían abierto cuentas a nombre de terceros en billeteras virtuales, que luego eran utilizadas para recibir y transferir fondos.

Las personas captadas quedaban convertidas, según la terminología utilizada por los investigadores, en “mulas financieras”.

Uno de los casos reconstruidos por la pesquisa registró movimientos por más de $172 millones en una cuenta abierta con los datos de una de las personas captadas.

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Albertina Mangini. Foto: El Editor Platense

El “pitufeo” y los $27 mil millones

De acuerdo a lo que publicó el diario platense El Día, la investigación apunta a una estructura mucho mayor. La fiscalía sostiene que las cuentas abiertas con identidades de terceros eran utilizadas para recibir, fragmentar y transferir dinero, en una operatoria conocida como “smurfing” o “pitufeo”.

El objetivo de esa modalidad es dividir grandes sumas en múltiples movimientos para dificultar el seguimiento del dinero y evitar que los sistemas de control detecten operaciones sospechosas.

Según los informes incorporados al expediente, el circuito investigado habría movilizado alrededor de $27.000 millones.

La hipótesis fiscal sostiene además que parte de esos fondos terminaba vinculada con un casino online clandestino, donde el dinero podía ser presentado como créditos o ganancias de juego para intentar darle una apariencia de legalidad.

Una investigación que también apunta a otros acusados

Mangini no es la única detenida en la causa. También fueron arrestados Mauro Perrotta, en Mar del Plata, e Ignacio Leonel Marchioni, en Quilmes.

Este último aparece además vinculado a la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera relacionada con la AFA que es investigada por presunto lavado de activos. Según la pesquisa, Marchioni habría cumplido un papel en el tramo financiero de la estructura.

La causa platense también tiene bajo investigación a otras personas y busca determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos.

Fajos de billetes de miles de pesos secuestrados por la Policía Federal en la causa del Patronato de Liberados. Foto: Clarín

La situación judicial de Mangini

La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, y tramita ante el juez de Garantías N° 6, Agustín Carlos Crispo.

Mangini quedó imputada por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Además, este miércoles se conoció que la Cámara Penal de La Plata rechazó un hábeas corpus presentado por la funcionaria, por lo que su detención continúa vigente.

La Justicia deberá ahora avanzar con el análisis de los dispositivos, cuentas y documentación secuestrados durante los allanamientos para establecer el alcance de la maniobra y el grado de participación que tuvo cada uno de los acusados.

Mientras tanto, el caso coloca bajo la lupa el supuesto aprovechamiento de información obtenida a través del sistema judicial bonaerense para captar personas vulnerables y convertir sus identidades en una pieza de un circuito financiero millonario.