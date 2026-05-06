El nombre de Matías Tabar empezó a circular con fuerza en las últimas horas tras su declaración ante la Justicia. Se trata de un empresario de Capilla del Señor, cabecera de Exaltación de la Cruz, que quedó en el centro de la polémica por su vínculo con el entorno de Manuel Adorni.

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Según declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita, Tabar habría cobrado cerca de 250 mil dólares en efectivo, sin facturación, por trabajos realizados en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá. El monto generó dudas y abrió interrogantes sobre el tipo de tareas realizadas.

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En el distrito, donde viven unas 15 mil personas y el conocimiento entre vecinos es casi inevitable, Tabar no es un desconocido. De acuerdo a lo que publicó el diario Clarín, se movió durante años entre el ámbito empresarial y la política local, con un perfil que combina emprendimientos y participación en el espacio vecinalista Defensa Comunal.

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A pesar de definirse públicamente como antiperonista y expresar en redes sociales su rechazo al kirchnerismo, el espacio político en el que participó llegó a acuerdos con el PJ para gobernar Exaltación de la Cruz, una contradicción que no pasó desapercibida a nivel local.

Su actividad empresarial lo llevó a convertirse en proveedor del municipio. En paralelo, su esposa, María Laura Passarella, también tuvo un rol político: fue concejal durante cuatro años y mantiene negocios vinculados a la venta de indumentaria, con contratos con la comuna.

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En el plano privado, Tabar también es conocido por su afición a los deportes extremos. Participa en competencias Ironman y practica motocross y cuatriciclos, una faceta que suele mostrar en sus redes sociales.

Dentro del rubro de la construcción, integra el Grupo AA Arquitectura SRL junto a Facundo Heine, tras haberse distanciado de su hermano Tomás, también vinculado al sector.

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Mientras avanza la investigación, en Exaltación de la Cruz crecen las dudas sobre los montos mencionados y el alcance de los trabajos realizados. Algunos actores del sector ponen en cuestión que una refacción pueda alcanzar cifras de ese nivel, incluso en obras de gran magnitud.

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El caso ya escaló al plano político y genera ruido en el entorno del Gobierno nacional. Por ahora, la investigación sigue en curso y el nombre de un contratista de Capilla del Señor quedó, de golpe, en el centro de la escena.