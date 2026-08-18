El consultor político marplatense Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina.

Ads

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala 9 milímetros en la región del cuello, el tórax y brazo durante un ataque ocurrido el lunes por la noche en inmediaciones de un hotel en la zona del Canal Isuto. Beller habría sido pareja de Cerimedo, según señalan medios locales.

El fiscal General del Estado, Róger Mariaca, confirmó que el Cerimedo de estar en calidad de arrestado a aprehendido por el delito de tentativa de feminicidio, tras el ataque armado que sufrió Beller, y la Fiscalía pedirá su detención preventiva, según adelantó.

Ads

Según la investigación, los autores del ataque llegaron vestidos como repartidores e interceptaron a Beller en las escalinatas de un hotel. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Beller permanece estable, consciente y bajo observación estricta en la unidad de terapia intensiva en una clínica privada.

Desde el Hospital, Beller pudo hablar y dijo: “intentaron silenciarme”. Además confirmó una relación con Cerimedo y denunció que durante su paso por el gobierno de “ilegalidades” y “negociados” de la gestión de Rodrigo Paz.

Ads

#NoticieroPopular

🔺Nadia Beller: "intentaron silenciarme. Comencé una relación con Fernando Cerimedo. Fui testigo de negociados".

Vía: DTV pic.twitter.com/HjbqX7e0Gz — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) August 18, 2026

Cerimedo es cofundador de “La Derecha Diario”, medio afín al gobierno libertario, y CEO de Numen Publicidad. Ocupó un papel importante en la campaña presidencial de Milei, en el área digital. Sin embargo, se alejó del gobierno argentino.

En septiembre pasado, Cerimedo declaró ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le aseguró que le había contado a Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos del organismo, y que también se lo había comentado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El consultor participó en otras campañas presidenciales de la región, como la de Jair Bolsonaro, en Brasil, país en que se lo investiga como miembro de una organización criminal que presuntamente participó en el intento de golpe de estado a Lula Da Silva a partir de la difusión de desinformaciones sobre la democracia y el sistema electoral brasileño tras las elecciones 2022. Cerimedo niega las acusaciones y habla de "persecución política, ideológica”.

Ads

En los últimos tiempos, habría participado además de la campaña del actual presidente boliviano Rodrigo Paz, hoy aliado de Milei. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue la primera autoridad del Ejecutivo boliviano en expresarse: "Desde que se tomó conocimiento del hecho y la presunta participación del señor Fernando Cerimedo en el mismo, personalmente di la instrucción al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz para que actúe de manera inmediata como corresponde en este tipo de casos. En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema. Tengan la certeza de que este ministerio los tendrá permanentemente informados de acuerdo a los avances de la investigación de este hecho”, aseguró.