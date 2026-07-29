Mientras avanza la investigación por una presunta red de reclutamiento de argentinos para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia, uno de los nombres que quedó en el centro de la escena es el de Griselda Inés Ortiz, una ex sargento de la Policía Bonaerense que, según la Justicia Federal, pasó de integrar la fuerza provincial a convertirse en reclutadora de personas para el frente de batalla.

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Ortiz tiene 45 años, es madre de cinco hijos y formó parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante nueve años y cuatro meses. Ingresó en 2015 a la entonces Policía Local de Tigre, conocida popularmente como la fuerza de los "Pitufos" por el color de sus uniformes, y luego pasó a integrar la estructura de la Bonaerense.

Según reconstruyó Clarín, su último destino fue la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tigre, donde prestó servicios hasta pedir la baja, que se hizo efectiva el 11 de marzo de este año. Durante su carrera no registró sanciones de relevancia y, en 2022, incluso recibió un reconocimiento por su desempeño dentro de la fuerza.

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Otero y Ortiz en la comisaría de la Mujer de Tigre. Él era empleado municipal y ella sargento. Foto: Clarín

Del uniforme policial al frente de guerra

De acuerdo con la investigación, el cambio en la vida de Ortiz comenzó en 2025, cuando viajó a Ucrania para combatir del lado de las fuerzas ucranianas en la guerra contra Rusia.

En sus redes sociales publicó numerosas fotografías vistiendo uniforme militar, portando armamento y mostrando escenas de su paso por el conflicto. Esa experiencia fue utilizada posteriormente para promocionar la posibilidad de que otros argentinos viajaran a combatir.

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"Compañía de Avanzada", el grupo que integraba la ex mujer policía. Foto: Clarín

Siempre según Clarín, la ex policía ofrecía salarios que podían superar los 1.000 dólares mensuales, con bonificaciones adicionales para quienes fueran destinados a la primera línea de combate.

La investigación judicial

La causa está a cargo del fiscal federal Sergio Mola, quien sostiene que Ortiz integraba una organización dedicada a captar principalmente ex policías, ex militares y personas con manejo de armas, aunque también habría reclutado jóvenes sin experiencia militar.

Ortiz y Otero en Kiev. Foto: Clarín

La investigación indica que los interesados viajaban bajo promesas laborales que luego no se correspondían con las condiciones reales. Una vez en Ucrania, debían firmar contratos en otro idioma, permanecían largos períodos en el país y, según la acusación, sufrían restricciones para abandonar el conflicto.

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Las sospechas se fortalecieron luego de que varios argentinos solicitaran asistencia a la Embajada Argentina en Ucrania, al denunciar que habían quedado atrapados en esa situación.

Ortíz compartía imágenes de ella en Ucrania en sus redes. Foto: Clarín

Su pareja también está involucrada

La Justicia también investiga a Jorge Alberto Otero, pareja de Ortiz, un ex integrante de la Policía Federal y fisicoculturista, señalado como presunto socio en las maniobras de reclutamiento. El hombre permanece prófugo.

Un fenómeno bajo investigación

El caso de Ortiz no sería aislado. La Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) reúne distintas investigaciones sobre presuntas maniobras de captación de argentinos para participar en la guerra entre Ucrania y Rusia.

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Además, Interpol emitió una Alerta Morada para advertir a los países de la región sobre organizaciones que ofrecen falsas oportunidades laborales para trasladar personas hacia zonas de conflicto, una modalidad que puede encuadrarse como trata de personas con fines de trabajo forzoso.