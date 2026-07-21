Javier Lanari, exsecretario de Comunicación y Prensa del Gobierno de Javier Milei y uno de los principales colaboradores de Manuel Adorni en el área de comunicación oficial, fue designado como director del Banco de la Nación Argentina. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

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Lanari ocupará el cargo que dejó vacante Gonzalo Pascual y completará un mandato que vencerá el 4 de febrero de 2028. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

De periodista político a funcionario del Gobierno

Antes de incorporarse a la gestión nacional, Javier Lanari desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación. Es egresado de la Universidad del Salvador y trabajó como periodista especializado en política en distintos medios gráficos, radiales y televisivos.

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Fue columnista en el portal La Política Online, condujo programas en Radio Belgrano (AM 950) y participó en ciclos televisivos de Crónica TV, junto a Samuel "Chiche" Gelblung, además de integrar la programación de LN+.

Desde 2018 también formó parte de distintos equipos encabezados por Viviana Canosa, tanto en Radio Splendid (AM 990), FM Milenium como en Canal 9.

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Su llegada al Gobierno de Javier Milei

Con la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, Lanari ingresó al Gobierno como subsecretario de Comunicación y Prensa, convirtiéndose en uno de los colaboradores más cercanos del vocero presidencial, Manuel Adorni.

En diciembre de 2025 fue promovido a secretario de Comunicación y Prensa, aunque durante buena parte de su gestión la vocería oficial continuó siendo ejercida por Adorni.

Su salida del cargo se produjo en junio de este año, cuando el Gobierno anunció una reorganización del área. Posteriormente, la función de portavoz quedó en manos de Adrián Ravier.

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Un perfil con fuerte presencia en redes

Además de su trayectoria periodística y política, Lanari construyó una importante presencia en X (ex Twitter), donde durante años publicó comentarios y análisis con una marcada postura crítica hacia el kirchnerismo. Esa actividad se intensificó tras su incorporación al Gobierno nacional, convirtiéndose en uno de los funcionarios con mayor participación en el debate político a través de las redes sociales.

Con su desembarco en el directorio del Banco Nación, Lanari pasa a ocupar un cargo estratégico dentro de la principal entidad financiera pública del país, donde permanecerá, según el decreto oficial, hasta febrero de 2028.