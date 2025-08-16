Jimena López, nacida el 26 de octubre de 1979 en Necochea, va segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en representación de Fuerza Patria. Es una figura destacada dentro del Frente Renovador de Sergio Massa.

Su formación como Licenciada en Trabajo Social la acercó inicialmente a la gestión pública local, desempeñándose como Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Género durante la intendencia de su hermano, Facundo López (2015–2019) en Necochea.

En 2017, se lanzó como candidata a senadora por la quinta sección electoral, representando al Frente Renovador. Dos años después, fue electa como diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, integrando el bloque del Frente de Todos. Accedió al cargo en reemplazo de Luana Volnovich, quien asumió la titularidad del PAMI.

Durante su mandato como diputada, se desempeñó como vicepresidenta primera de la Comisión de Transporte. Desde ese lugar, impulsó el proyecto de Alcohol Cero al Volante, enfocado en atacar la siniestralidad vial asociada al consumo de alcohol.

Aunque no llegó a postularse tuvo intenciones de competir por la intendencia de Necochea:



“Mi sueño es ser intendenta y que sea una intendencia feminista”, había declarado en 2021.

El 1° de diciembre de 2022, renunció a su banca para asumir como secretaria de Transporte de la Nación, siendo una de las figuras claves en la continuidad del plan de modernización del transporte heredado de Mario Meoni.

En 2023, fue designada presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto. En esta función, prometió gestionar con “transparencia, austeridad” y acercar el puerto a la comunidad local para fortalecer su identidad e impacto productivo.