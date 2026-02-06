Una argentina nacida en Quilmes, provincia de Buenos Aires, hizo historia en la televisión española al ganar Pasapalabra y quedarse con el pozo más grande de toda la trayectoria del ciclo. Se trata de Rosa Rodríguez Ramos, de 32 años, quien completó el Rosco final y obtuvo un premio récord de 2,7 millones de euros.

El triunfo se dio tras una definición dramática, cuando a la participante le quedaban apenas tres segundos en el reloj y ya acumulaba 24 respuestas correctas. La última consigna, correspondiente a la letra “M”, fue clave para la victoria: Rosa respondió correctamente “Morrall”, apellido de un jugador de fútbol americano elegido MVP de la NFL en 1968, y desató la euforia en el estudio.

Una argentina oriunda de Quilmes GANÓ el rosco de Pasalabra España valorado en 2.716.000 €. pic.twitter.com/Vq99VDDSUP — Real Time (@RealTimeRating) February 5, 2026

Un duelo histórico que mantuvo en vilo a España

La quilmeña logró imponerse luego de 307 programas consecutivos enfrentando al madrileño Manu Pascual, en lo que se convirtió en la competencia más larga de la historia de Pasapalabra. El enfrentamiento tuvo niveles de audiencia récord y llevó a que el canal Antena 3 modificara su grilla para emitir la definición en horario central.

Con esta victoria, Rosa Rodríguez superó ampliamente el récord previo del programa, que estaba en manos de Rafa Castaño, ganador de 2.272.000 euros en 2023.

De Quilmes a Galicia: quién es Rosa Rodríguez, la ganadora récord

Rosa Rodríguez nació el 18 de octubre de 1993 en Quilmes. En 2001, en un contexto marcado por la profunda crisis económica y social que atravesaba la Argentina, su familia decidió regresar a España y se instaló en A Coruña, Galicia. Su padre, de origen gallego, había emigrado a la Argentina siendo niño.

Profesionalmente, Rosa se desempeña como profesora universitaria de español como lengua extranjera, formación que fue clave para destacarse en el exigente juego de conocimiento.

Su participación en Pasapalabra comenzó el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival, Manu Pascual, quien había ingresado al programa en mayo. A lo largo del certamen, estuvo dos veces a un solo acierto de ganar el Rosco, hasta que finalmente logró la hazaña.

Un premio récord y una despedida histórica

Al completar correctamente las 25 palabras del Rosco, Rosa Rodríguez Ramos se convirtió en la mayor ganadora de Pasapalabra España, con un premio cercano a los 3 millones de euros.

Por su parte, Manu Pascual debió abandonar el programa según las reglas vigentes, aunque se retiró con una suma acumulada de 270.600 euros y el récord de 437 emisiones, convirtiéndose en el concursante con mayor permanencia del ciclo.

Repercusión en Argentina y el mundo

El triunfo tuvo un fuerte impacto en redes sociales argentinas, especialmente en Quilmes y la provincia de Buenos Aires, donde el origen de la ganadora fue celebrado con orgullo. Además, la expectativa fue tal que Rosa participó previamente del programa El Hormiguero, donde contó cómo fue su preparación:

“No tienes fines de semana. Te levantas y a estudiar. Comes y a estudiar”, relató sobre los meses previos al histórico triunfo.

La victoria de la quilmeña no solo marcó un antes y un después en la televisión española, sino que también posicionó a una argentina como referente global de los juegos de conocimiento en habla hispana.