El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien había presentado su renuncia la semana pasada. Su llegada se produce en un área atravesada por las consecuencias políticas y judiciales del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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La designación quedó formalizada mediante el Decreto 1095/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. La norma aceptó la renuncia de Vilches desde el 21 de septiembre y estableció que Di Liscia asumió el cargo a partir del 22.

La Secretaría Nacional de Discapacidad fue creada después de la reestructuración de la antigua ANDIS, organismo que quedó bajo la lupa a partir de una investigación judicial por presuntas irregularidades durante la gestión de Diego Spagnuolo. Di Liscia llega así para conducir el área después de la salida de dos funcionarios que estuvieron al frente del organismo en el marco de esa crisis.

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Su pasado en la Provincia

Uno de los principales antecedentes de Di Liscia está en la Provincia de Buenos Aires. Entre 2017 y 2019 fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Su paso por la obra social bonaerense estuvo marcado por fuertes reclamos de prestadores, trabajadores y afiliados. Durante 2019, distintos sectores denunciaron demoras en los pagos, problemas en la cobertura de medicamentos y dificultades en las prestaciones. Esos cuestionamientos fueron parte del escenario que atravesó el organismo durante el tramo final de la gestión de Vidal.

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Incluso, en noviembre de 2019, el medio especializado Perycia publicó un informe sobre un acuerdo que involucraba a IOMA y al Gobierno porteño por 264 millones de pesos, cuya aprobación no consiguió la mayoría necesaria en el directorio del organismo. Según esa publicación, Di Liscia había votado a favor del convenio.

La documentación oficial de IOMA también confirma que Di Liscia continuaba ejerciendo como presidente del organismo durante 2019.

Del Gobierno porteño a IOMA

Antes de desembarcar en la administración bonaerense, Di Liscia había desarrollado buena parte de su trayectoria en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ocupó distintos cargos, entre ellos subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión. El Boletín Oficial porteño registra su designación como titular de la Subsecretaría de Higiene Urbana en 2015 y posteriormente su participación en la gestión de residuos y otros programas del área.

Su recorrido quedó así ligado a distintos sectores del PRO, primero en la Ciudad y luego durante el gobierno de Vidal en la Provincia.

Su llegada al gobierno de Milei

La llegada de Di Liscia al Gobierno nacional se produjo después de la renuncia de Alejandro Vilches, quien había dejado la Secretaría Nacional de Discapacidad alegando motivos personales, en medio de las discusiones por los recursos destinados al sector en el Presupuesto 2027.

Según publicó Infobae, su nombre fue acercado por Luis Caputo y finalmente aprobado por el ministro de Salud, Mario Lugones. Desde el Gobierno destacaron su experiencia en la administración de organismos, presupuestos y equipos de trabajo.

Ahora, Di Liscia tendrá entre sus principales responsabilidades la conducción de la Secretaría de Discapacidad y la continuidad de las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral, uno de los procesos que ya estaba en marcha antes de su llegada.

Su designación abre así una nueva etapa para un área que viene de atravesar una profunda crisis institucional y que, al mismo tiempo, vuelve a quedar en manos de un funcionario con un recorrido previo en la administración de la salud pública bonaerense.